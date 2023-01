Baustein für eine bessere Zukunft (nd-aktuell.de)

Simone Ramones (md.) von Wfd mit Mariam Sow und Jean Michel von Enda Pronat Foto: Wfd

Mit großem Enthusiasmus haben die Partner des Weltfriedensdienst e. V. im Senegal reagierte auf die Spendenbereitschaft der nd-Leser in Deutschland. „Die Unterstützung durch die Solidaritätskampagne ist ein wichtiger Baustein, um unser Engagement für bäuerliche Gemeinschaften und eine nachhaltige Landwirtschaft im Jahr 2023 weiter zu stärken“, sagt Mariam Sow, Direktorin von Enda Pronat. »Diese gelebte Solidarität macht uns großen Mut, den Wandel in unserem Land weiter voranzutreiben. Wir sind davon überzeugt, dass wir nur mit regionalen und nachhaltigen Ansätzen die Ernährung der lokalen Gemeinschaften in unserem Land langfristig sicherstellen können. Vielen Dank an Deutschland, dass uns so viele Menschen mit ihren Spenden unterstützen!«

Enda Pronat ist eine Partnerorganisation des Weltfriedensdienst e. V. im Senegal. Beide Organisationen setzen sich seit vielen Jahren gemeinsam für eine agrarökologische Wende in dem westafrikanischen Land ein. „Die Überzeugung, dass sich die Welt verändern kann und muss, war schon immer zentral für meine Arbeit“, sagt Mariam Sow. »Der richtige Austausch und die richtige Nutzung von Wissen sind sehr wichtig für den Wandel. Wir müssen den Bauerngemeinschaften, aber auch den Wissenschaftlern weiterhin helfen, das vorhandene Wissen einzuordnen und anzuwenden. So entsteht nachhaltiger Wandel.«

Vorhandenes Wissen sinnvoll teilen – Enda Pronat setzt an zwei zentralen Punkten an: Sie forcieren den politischen Dialog auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene. So können sie einen nachhaltigen Strukturwandel mitgestalten, der Menschen und Gemeinschaften ihre Ernährungssouveränität zurückgibt. Und sie vermitteln agrarökologische Anbaumethoden und sichern nachhaltiges und lokal angepasstes Saatgut, das die bäuerlichen Familienbetriebe und Gemeinden selbst züchten können.

Was bedeutet das konkret? Für 50 Euro bekommt eine Familie beispielsweise 65 Kilo Bio-Saatgut, das sie auch für künftige Ernten züchten kann. Dank Ihrer Unterstützung führt geteiltes Wissen zu ertragreichen Ernten auf den Feldern von Bauerngemeinschaften im Senegal, auch über mehrere Jahre.