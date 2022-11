Baustein auf dem Weg zur Versöhnung (nd-aktuell.de)

Die Bevölkerung in Burundi lebt hauptsächlich von der Landwirtschaft. Foto: OAP

Völlig unerwartet sah Laurent Bigirimana, wie Fremde einen Teil seines Eigentums mit Holzstöcken und Schnüren markierten. Sie bereiteten den Abschnitt für einen Baubeginn vor. Ohne dass der Vater von zwei Jungen und drei Mädchen darüber informiert oder eingewilligt hätte. Fragen tauchten auf: Sein Nachbar hatte einen Teil von Laurents Eigentum verkauft, als er sein Eigentum verkaufte.

Landstreitigkeiten sind in Burundi keine Seltenheit. Die Bevölkerung lebt hauptsächlich von der Landwirtschaft. Der Boden bildet die Grundlage für ihre Existenz. Gleichzeitig sind die wenigen landwirtschaftlich nutzbaren Flächen zunehmend vom Klimawandel bedroht. Auch der Druck auf das Land nimmt zu, da viele der Burundier, die wegen jahrzehntelanger politischer Unruhen ins Exil geflohen sind, allmählich zurückkehren.

Laurent brachte sein Problem zu den von der OAP (Organisation d’Appui à l’auto-Promotion) eingerichteten Friedenskomitees. Engagierte Dorfbewohner unterschiedlicher Herkunft haben sich zusammengeschlossen, um bei Konflikten im Dorf zu schlichten. Eine Klage wäre für Laurent keine Option gewesen – zu teuer. Viele Burundier zögern daher, vor Gericht zu gehen, selbst wenn ihnen Unrecht widerfahren ist.

Rund 74 Prozent der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze, daher ist es nicht verwunderlich, dass jede Ausgabe sorgfältig abgewogen wird. Die Gründe für die weit verbreitete Armut sind vielfältig. Vor allem aber haben die gewalttätigen Auseinandersetzungen, Flucht und Vertreibung, die Burundi seit Jahrzehnten erschüttern, die Wirtschaft des Landes zerstört.

Die Mitglieder des Komitees hören den Gegnern aufmerksam und geduldig zu. Außerdem bitten sie Laurent und seine Nachbarn, ihnen die Kaufverträge zu zeigen. Sie rekonstruieren die Grundstücksgrenze und bestimmen damit auch, wie viel Laurents Nachbar legal verkaufen darf. Der Nachbar räumt seinen Fehler ein und bittet Laurent um Vergebung.

»Freude und Gewissheit sind an die Stelle von Groll und Angst über das erfahrene Unrecht getreten. Ich schätze, dass es eine Form der Mediation ist, die den Menschen die Kosten von Gerichten erspart und sicherstellt, dass es nicht nur einen Gewinner und einen Verlierer gibt«, blickt Laurent positiv auf den Mediationsprozess zurück.

Auch Célestin Ciza hat Erfahrungen im Umgang mit Landstreitigkeiten gesammelt, allerdings aus einer anderen Perspektive. Er ist Mitglied eines der vier Friedenskomitees in der Provinz Rumonge am Ostufer des Tanganjikasees. Bekannte aus der lokalen Verwaltung haben den 52-Jährigen ermutigt, an Konflikttransformationstrainings teilzunehmen, die im Rahmen der Kooperation mit SODI International durchgeführt werden.

Ciza ist eine von 206 Interessierten, die in den interaktiven Workshops erfahren haben, welche Möglichkeiten sie haben, in Konflikte in ihren Dörfern einzugreifen. Im Training lernen sie Methoden der gewaltfreien Kommunikation und üben sich in der Streitschlichtung. Auch die Umsetzung von Menschen- und Bürgerrechten sowie die gleichberechtigte Entscheidungsfindung in familiären Kontexten stehen auf der Tagesordnung.

Am Ende nominieren alle Teilnehmer die 20 Personen ihres Vertrauens für die Arbeit im neu gegründeten Friedenskomitee des Dorfes. So ist Ciza auch Teil eines Friedenskomitees geworden. Für sein ehrenamtliches Engagement erhält er kein Geld. Trotzdem empfindet er die Teilnahme an dem Projekt als Privileg. Ciza will den Menschen helfen: „Ich habe mir Sorgen gemacht, wie viele Konflikte es in meinem Dorf gibt.“

Eine Alternative zum Gericht sieht er in den Gremien: „Der Gang vor Gericht ist zu teuer für Menschen, die in extremer Armut leben. Und es ist mir wichtig, auf die Psyche der Beteiligten Rücksicht zu nehmen.« Mittlerweile hat er sich an die mühsame Arbeit gewöhnt. Sie ist wichtig, weil sie ein friedliches Zusammenleben der Menschen ermöglicht. Besonders wichtig ist ihm die Vermeidung psychischer Schäden durch Konflikte. „Wo es Konflikte gibt, leben die Menschen permanent unter Stress und Angst“, sagt er mit Blick auf die Situation in Burundi.

Gut erinnert er sich an einen Grundstücksstreit zwischen zwei anderen Männern, den er beilegte: „Einer von ihnen hatte einem anderen ein Grundstück für 850.000 Burundi-Francs (etwa 400 Euro) verkauft und behauptete, es sei sein eigenes Grundstück. Als der Käufer das Grundstück in Besitz nehmen wollte, wurde ihm mitgeteilt, dass das Grundstück vom burundischen Staat als Ort von öffentlichem Interesse reserviert sei. Daraufhin forderte der Käufer den Kaufpreis zurück.

Als die beiden Kontrahenten vor Gericht gehen wollten, um eine Entscheidung zu treffen, sind wir auf sie zugegangen, haben ihnen zugehört und sie im Interesse aller beraten. Dem Verkäufer, der andere Immobilien im selben Dorf besaß, war bewusst, dass er die Immobilie unter Verwendung falscher Informationen verkauft hatte. Er hat den Kaufpreis erstattet. Der Konflikt wurde damit endgültig gelöst und heute leben die beiden Menschen dank unseres Eingreifens friedlich zusammen und danken uns dafür.«

Die von OAP unterstützten Friedenskomitees sind ein Baustein auf dem Weg zu Frieden und Versöhnung in Burundi. Sie berichten regelmäßig über ihre Arbeit in den Gemeinden und lösen Konflikte teilweise in Zusammenarbeit mit Mitgliedern der Gemeinderäte. In den 13 Konflikten, in denen sie bereits vermitteln konnten, ging es vor allem um Landstreitigkeiten, sie waren aber auch in Ehestreitigkeiten und andere soziale Konflikte verwickelt.

Die Friedenskomitees handeln stets ehrenamtlich und auf freiwilliger Basis. Anstelle von Urteilen geben sie Ratschläge und appellieren an das Wohlwollen der Dorfbewohner. Der Fokus liegt darauf, gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die für alle Beteiligten fair und umsetzbar sind. Es funktionierte für Laurent und seine Nachbarn. Die beiden sind durch Vermittlung wieder Freunde geworden und helfen sich oft im Alltag aus.

