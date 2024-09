Een nieuwe omgeving versterkt het geloof in de Duitse Baumärkte – en de Ergebnis überrascht. Een Discount-Baumarkt staat op de eerste plaats in de Image-Ranking.

Was Baumärkte angeht, aangezien die mensen eher pragmatisch zijn. Vaak is de man op de markt, in de buurt, of het gewenste product voor de beste prijs. Aber trotzdem gibt es Unternehmen, de Nase haben, en anderen, sterven in de Gunst der Kunden.

Een effectieve omgeving, die ervoor zorgt dat het marktonderzoek dat door Splendid Research wordt uitgevoerd, wordt uitgevoerd, zegt dat beide Duitse bouwbedrijven het beste imago hebben. En de ervaring is buitengewoon pijnlijk.

De eerste plaats op de Discount-Baumarkt B1, de enige Tochter von Toom ist. Voor de overwegingen van alle goede prijs-leer-verhältnis ausschlaggebend, wie auch Splendid-Research-Marktforscher Johannes Harms duidelijk. B1 heeft een „starkes Image aufgebaut“, die de „Lebensmittel Zeitung“ Harms zit.

De resultaten zijn gebaseerd op de nummer drie in de ranglijst, de speciale prijs voor de bouwmarkt, als volgt. Wie zijn naam ook is, geniet hier ook van de goede prijs-leer-verhältnis. Soms zijn er twee plaatsen in de top drie van de onbekende bouwplaatsen. Obi koopt het in Image-Ranking op de tweede plaats.

We zijn ons ook niet bewust van de Platzierungen von B1 en vom Sonderpreis Baumarkt, wanneer de Ranking der Bekannbanden Baumärkte-aanschaut, de Splendid Research is gevallen. Hier landt Obi op de eerste Platz, gevolgd door Bauhaus en Hornbach. Beide Discounter-Baumärkte zijn niet opgenomen in de Top Tien, zijn ook trots op de Image-Ranking.