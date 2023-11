„Bauer sucht Frau“-Paar bricht vorzeitig Hofwoche ab

echo24 Live Film, tv en serie

van: Juliane Reyle

Liebe, Romantik, Herzklopfen – beiden zijn „Bauer sucht Frau“ Paren stammen uit het begin van de Tuin Zärtlichkeiten van het Programma. Maar Inka Bause kan dat wel, dus het is niet allemaal mogelijk.

Kaum heeft de Hofwochen der 19. Staffel von „Bauer sucht Frau“ begonnen, brodelt de Gerüchteküche. En ook als Inka Bause, moderator van het populaire RTL-Sendung, zijn ze van harte welkom bij hun lezers. Sinds de eerste paar bijeenkomsten na het Scheunenfest “Herzklopfen” hebben plaatsgevonden, zijn er in de eerste plaats weinig problemen. Sinds de Eifersüchteleien, Eigenheiten of Meinungschiedenheiten, die voor stress in het Hof zorgen?

Is het etwa van de Putz-Fimmel van Öko-Bauer Christoph, van de Hofdame Lisa verschreckt? Houd je van Simone en Patricia en ga je Siegfried vieren? Wees altijd bij de 63-jarige huurder met 25 stieren die blij zal zijn in de rechtbank.

Inka Bause verrät – voor de eerste „Bauer sucht Frau“-Paar ist die Hofwoche früher vorbei

Als je een landeigenaar bent, ben je niet verrast, maar je bent ook blij met je liefde en je bent blij met je verkering of je hovelingen. In de nieuwe Staffel „Bauer sucht Frau“ suchen namlich zwölf Kandidaten ihr Liebes-Glück.

Aber auch in der Zweiten Folge der 19. Staffel von “Bauer sucht Frau” verläuft das kennenlernen für einige Paare in wie in het fotoboek. Während sich Milchbauer André beim Garten auf seine Hofdam Julia „Wie is een kleinere tiener, met zo’n groot Liebe wartet“, Lisa von Landwirt Stephan vindt het belangrijk om haar eigen bank te hebben. En Christoph begroet Lisa met veel plezier. Maar voor een stel moet rekening worden gehouden met de folge van „Bauer sucht Frau“.

Tegenwoordig is het verhaal serieus – voor een “Bauer sucht Frau”-stel is dat de laatste paar weken

Um welches Paar is zijn acts, verrät Inka Bause noch nicht. Aber aan het einde van de wereld verrät Folge dat Moderatorin, dat een echtpaar dat Hofwoche niet überstehen was. Bij de rechtbank moet een gerechtsmeester of hofdame aanwezig zijn. Als u doet wat u doet, wordt u in Nederland hersteld. Deze wordt gehouden op 27 november 2023 om 20:15 uur op RTL Ausgestrahlt. Als u op tv bent, kunt u “Bauer sucht Frau”-Folgen online in de stream bekijken.

De Sendtermine für „Bauer sucht Frau“ op RTL im Fernsehen, sinds folgendermaßen: