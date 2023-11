„Bauer sucht Frau“ – Kandidaten zijn bezorgd over hun antwoorden en zien de gevolgen ervan

„Bauer sucht Frau“ – Kandidaat Carolin woonde het Scheunenfest für Lukas entschieden bij.Afbeelding: RTL / Stefan Gregorowius

TV

Inka Bause speelt wieder Amor. De laatste week is de nieuwe Staffel „Bauer sucht Frau“ op RTL gestart. Tijdens het Scheunenfest maakt u kennis met uw favoriete kandidaten: u leert ze kennen en bent voorbereid op de Hofwoche in volle gang. Zowel de eerste kracht na de eerste Euphoria zullen eeuwig duren.

Jungbäuerin Carolin woonde het Scheunenfest für Verehrer Lukas entschieden bij. Als je merkt dat je een advertentie of een onbedoelde kunst ziet, schiet de bestorming in de drie afleveringen van de RTL-Kuppelshow merklich ab.

„Bauer sucht Frau“-Kandidat von Carolin enttäuscht

Während Lukas von der 27-Jährigen in den harts Alltag auf einem Bauernhof eingeführt wurde und Pferdeäpfel durfde te verwijderen, bekam daar eerst Zweifel. „Je hebt een goed pokerface, denk ik, ‚uuuh, waar is de jetzt, was ik blij?'“, aldus fest. Als je toch meer wilt weten, zul je leren en ontdekken wat je doet, en je zult er dankbaar voor zijn.

Dennoch houdt daar ihr gegenüber fest: Het gewone leven is nog steeds romantisch. Er is weinig tijd meer om van mijn tijd samen te genieten. Ik ben altijd blij om daar te zijn, maar in mijn werkende leven zul je gelukkig zijn – alles is niet zoals een Hofbursche, vooral niet als potentiële partner. En dat kan in dit land.

Carolins Zurückhaltung heeft een hatte jedoch Gründe. „Ik weet het niet, want ik denk dat Lukas zo romantisch is dat ik dat kan“, moet ik iets zeggen. Ook kun je genieten van een romantische vakantie – of tijdens je verblijf een geweldige vakantie beleven – en word je blij van de gemeenschappelijke werkzaamheden. Jegliche zag een aankondiging, een verbale kunst, die quasi in Keim zit.

Jungbäuerin macht Duitse Ansage

Als beide zussen hun eigen huizen sorteren en een Spruch over de „Hahn in the Korb“ kracht hebben en van Caro zullen opruimen, zijn ze ook aanwezig met hun eigen fruit, waarvan ze „vom hohen Ross runterholt“, ook verkrijgbaar zijn bij Caro heraus: „Ik heb een sterk karakter en ik ben niet anders. Ik merk dat ik geen ander persoon ben. Ik moet ook meer bereid zijn om bij hen te zijn.“

Lukas was erg van streek, omdat hij heel blij was, omdat hij een „sterke persoonlijkheid“ had die hij aankon. Als je de richting van je leven bekijkt, is het niet waar. „Bisher ist das noch alles ein bisschen verhalten“, vind daar.

Lucas reist vroeg.Afbeelding: rtl

Kandidaat bricht Hofwoche vorzeitig ab

De niet gespecificeerde situatie belast de 26-jarige alles steeds meer. „Von Carolin kam relatief wenig zurück, wenn ich in de offensieve gangen bin“, daar en zo in Pferdestall das clear Gespräch. Als je uitkijkt naar een nieuw signaal, verwacht dan niet zo’n positief antwoord, maar dan: „Wie zo gerade die Gefühle, die Stimmung zischen ons?“ Daarom zijn er nog wel wat frustraties, dat is duidelijk.

Er is honger naar deutliche Worte: „Ik heb een goed leven, dat zit hem meer in deze vriendelijke benadering en dat ik een goed leven heb.“ Zo kun je het beter maken. „Als je geen plezier hebt, dan heb je geen plezier en hoef je je er ook geen zorgen meer over te maken. Ik voel me er niet prettig bij en ik geniet er niet van, ik word er comfortabeler van ”, aldus mijn interview.

Für Lukas schreef over het laatste einde van de boerderij. Er blijft weinig ruimte over om van de thuisreis te genieten. „Einen Versuch war’s Wert“, vind het dennoch.