Baubranche rechnet mit 30.000 Arbeitsplatzverlusten

Stand: 06.12.2023 13:55 Uhr

Die kritische Lage in der Baubranche wird sich auch auf die Arbeitnehmer auswirken. Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) rechnet im kommenden Jahr mit dem Verlust von rund 30.000 Arbeitsplätzen.

Die deutsche Bauwirtschaft leidet massiv unter dem Einbruch im Wohnungsbau und rechnet daher erstmals seit vielen Jahren mit Arbeitsplatzverlusten. „Für 2024 rechnen wir mit einem deutlichen Rückgang von rund 30.000 Beschäftigten mit weiterem Abwärtspotenzial“, sagte der Präsident des Zentralverbands der Deutschen Bauindustrie (ZDB), Wolfgang Schubert-Raab.

Im letzten Jahrzehnt wurden 220.000 neue Arbeitsplätze im Baugewerbe geschaffen. Im kommenden Jahr soll die Zahl der Beschäftigten um knapp 7.000 auf 920.000 sinken. Grund ist laut ZDB der Nachfrageeinbruch im Wohnungsbau, wo steigende Zinsen Investoren und private Häuslebauer abschrecken. Dadurch entsteht ein massiver Druck auf den Umsatz. „Der Wohnungsbau bricht in diesem Jahr real um elf Prozent ein und wird seinen Rückgang im Jahr 2024 mit minus 13 Prozent fortsetzen“, sagte Schubert-Raab.

Wohnungsbauziel in weiter Ferne

Unter dem Strich und damit über alle Branchen hinweg rechnet die Bauwirtschaft in diesem Jahr mit einem Umsatz von 162,5 Milliarden Euro, der im nächsten Jahr voraussichtlich auf gut 154 Milliarden Euro sinken wird. Real – also preisbereinigt – entspricht dies einem Minus von 5,3 Prozent im Jahr 2023 und minus 3,0 Prozent für 2024.

„Erwartungsgemäß hat der toxische Mix aus stark gestiegenen Bau- und Finanzierungskosten vor allem im Wohnungsbau seine Spuren hinterlassen“, erklärte die ZDB. In diesem Jahr werden voraussichtlich nur 271.000 Wohneinheiten gebaut. „Die Abwärtsspirale geht weiter“, sagte Schubert-Raab. „Auf Basis der aktuellen Investitionsbedingungen gehen wir davon aus, dass im Jahr 2024 lediglich 235.000 Wohneinheiten fertiggestellt werden.“ Damit rückt das unangefochtene Ziel der Ampel-Koalition von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr in weite Ferne.

Als größte Hemmnisse nannten Unternehmen in einer Verbandsumfrage vor einem Jahr Arbeitskräftemangel und Lieferschwierigkeiten mit Materialien. In diesem Herbst mangelt es bei weitem an Bestellungen.

Auf einem Baugipfel im September versprach die Bundesregierung mit einem Paket von 14 Maßnahmen Besserung. Allerdings ringt die Ampel-Koalition aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts derzeit noch mit dem Haushalt 2024 und den Fördermaßnahmen des Bundes. Schubert-Raab appellierte an die Politik, schnellstmöglich Planungssicherheit zu schaffen. „Wir brauchen schnelles grünes Licht für Investitionen und Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld ab April 2024, um Mitarbeiter halten zu können.“

Der Wintereinbruch legt die Bautätigkeit lahm

Darüber hinaus bereitet die aktuelle Wetterlage der ohnehin schon angeschlagenen Baubranche Probleme: „Der Wintereinbruch führt tatsächlich dazu, dass einige Baustellen, insbesondere im Tiefbau, derzeit stillstehen“, sagte der Geschäftsführer der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB), Tim-Oliver Müller. „Dies ist jedoch aus betriebswirtschaftlicher Sicht berücksichtigt und kann abgefedert werden.“

Als Beispiele hierfür nannte er den Abbau von Überstunden und das saisonale Kurzarbeitergeld. Letzteres kann in der Schlechtwetterperiode von Dezember bis Ende März gezahlt werden, sodass Arbeitnehmer bei witterungsbedingter Arbeitsunfähigkeit in dieser Zeit nicht aus der Arbeitslosigkeit entlassen werden müssen.

„Was uns mehr Sorgen bereitet, sind nicht die Störungen im laufenden Betrieb, sondern die Befürchtung, dass der Betrieb insbesondere im Wohnungsbau in Zukunft nicht mehr möglich sein wird“, sagte Müller.