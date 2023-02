Chelsea reist door Londen om zondag tegen Tottenham Hotspur te spelen en het belooft een echte strijd te worden – en er zijn er in de loop der jaren genoeg geweest tussen de twee.

Het zijn twee partijen die elkaar gewoon niet mogen in wat de afgelopen jaren een van de meest fel bevochten rivaliteit is geworden.

Elke keer dat het Premier League-paar elkaar ontmoet, lijkt er controverse te zijn, of het nu gaat om managers die aan de zijlijn botsen of om spelers die het op het veld doen.

Niemand kan de beruchte Battle of the Bridge vergeten, waarbij Leicester in 2016 de titel won.

Ondertussen zullen beelden van de minder dan beleefde handdruk van Antonio Conte en Thomas Tuchel lang in het geheugen blijven.

Er zijn zelfs incidenten geweest waarbij de veldindringers betrokken waren toen de spanningen tussen de twee overliepen.

Niet op de hoogte van wat er eerder is gebeurd in deze hardnekkige stropdas?

Wees niet bang, talkSPORT.com heeft alle schrammen, kladjes en schandalen verzameld.

AFP Conte was eerder dit seizoen een livewire in deze wedstrijd, nadat hij beide clubs had geleid, maar hij zal het missen als hij herstelt van een galblaasoperatie

Slag om de brug

Waar anders te beginnen, maar misschien wel de meest meedogenloze wedstrijd in de geschiedenis van de Premier League, waarin 12 spelers een gele kaart kregen – drie voor Chelsea en negen voor Tottenham Hotspur.

En uiteindelijk gaf scheidsrechter Mark Clattenburg toe dat hij drie rode kaarten had moeten laten zien.

De hele 90 minuten waren vrijwel beide partijen die elkaar schopten en eindigden toen Leicester werd gekroond tot Premier League-kampioen in het opmerkelijke seizoen 2015/16.

Spurs racete naar een voorsprong van twee doelpunten via Harry Kane en Son met een paar trappen, een paar keer duwen en een felle blik.

Getty Chelsea en Tottenham hebben in 2016 een volbloed optreden neergezet

De gemoederen liepen snel door het dak toen Danny Rose opnieuw hard op Willian gleed, maar deze keer had de Braziliaan zijn geduld verloren.

De twee staken hun hoofden op toen Mauricio Pochettino het veld op rende om in te grijpen, iets waar hij later spijt van zou krijgen.

Mousa Dembele ontsnapte aan een rode kaart omdat hij Diego Costa’s oog had uitgestoken in het resulterende gevecht, hoewel hij daarna een schorsing van zes wedstrijden zou verdienen.

Vanaf dat moment was het uitdaging na uitdaging waar zelfs Chelsea-legende Ron ‘Chopper’ Harris voor zou huiveren.

Maar het leek in het voordeel van de Blues te werken, want ze kwamen terug met 2-2 gelijk met doelpunten van Gary Cahill en Eden Hazard.

Getty Dembele stak Costa zelfs in het oog

Conte tegen Tuchel

Ongelooflijk, dit iconische vlampunt in de geschiedenis van de Premier League vond slechts zes maanden geleden plaats, toen Conte en Tuchel de hoorns op elkaar sloegen op Stamford Bridge na alweer een controversieel gelijkspel.

Twee managers die geen krimpende viooltjes aan de zijlijn zijn, het duo snauwde de hele wedstrijd naar elkaar toen een gelijkmaker van Pierre-Emile Hojbjerg woede opwekte in de Chelsea-bank voor wat werd gezien als een overdreven viering van Conte.

Maar het explodeerde allemaal fulltime toen Tuchel Conte’s hand vastgreep en vasthield tijdens de gebruikelijke handdruk.

Het leidde tot een confrontatie, enkele woorden werden uitgewisseld en een enorm gevecht met coaches en spelers die naar binnen renden om mee te doen voordat scheidsrechter Anthony Taylor ze allebei wegstuurde.

Getty Conte en Tuchel waren betrokken bij een van de grote zijlijnconflicten van de manager

“Ik dacht dat als we elkaar de hand schudden, je elkaar in de ogen keek, hij een andere mening had”, zei Tuchel in de nasleep tegen Sky Sports.

“Het is emotioneel, voetbal. We hoeven het niet op te warmen. Je hebt emotionele coaches aan de zijlijn en dat is alles.”

Dat was dat voor Tuchel, want enkele dagen later werd hij ontslagen als Chelsea-coach en werd hij zelfs in verband gebracht met het vervangen van Conte bij Spurs aan het einde van het seizoen.

Getty Conte en Tuchel stonden eerder in de wedstrijd tegenover elkaar

Getty Conte en Tuchel werden gescheiden terwijl ze boze woorden uitwisselden

Dele Alli Rodeo

Op 22 december 2019 waren noch Chelsea noch Tottenham in een feestelijke stemming toen de spanningen opnieuw kookten met woede die tijdens het duel sudderde voordat Dele Alli en Matteo Kovacic erop los gingen.

Kurt Zouma, Harry Kane, Kepa Arrizabalaga en Moussa Sissoko hadden allemaal de toorn van de scheidsrechter geriskeerd voordat Paulo Gazzaniga Marcos Alonso met karate in het strafschopgebied trapte.

Op de een of andere manier was de VAR nodig om de resulterende penalty te geven, die Willian stuurde.

Kort daarvoor kwam Alli Kante tegen met Kovacic achter hem, wat ertoe leidde dat de Engelsman even op bizarre wijze op de rug van de Chelsea-ster klom.

Toen de twee het dek raakten, was Kovacic woedend toen Alli zijn shirt trok om zichzelf van de grond te helpen en de rode mist snel neerdaalde terwijl het paar elkaar duwde en op de rand van een stofwolk keek voordat Kane tussenbeide kwam.

Binnen enkele seconden sprongen al hun teamgenoten in om de situatie te verspreiden terwijl beide spelers tegen elkaar tekeer gingen.

Lampard-fan aanval

Soms liepen de spanningen over van de tribunes en bij een schokkende gelegenheid bestormde een Tottenham-fan het veld en probeerde Lampard te slaan.

Chelsea had net de Spurs verslagen in een herhaling van de kwartfinale van de FA Cup in 2007 na doelpunten van Andriy Shevchenko en Shaun Wright-Phillips en Lampard vierde feest voordat zich lelijke taferelen ontvouwden.

De Engelsman wist een vliegende stoot van de woedende fan te ontwijken voordat het tafereel verder losbarstte toen spelers en coaches zich opstapelden, waaronder John Terry, Didier Drogba en Rui Faria.

Stewards, en zelfs Jose Mourinho, wisten de rust te bedwingen terwijl Lampard moest worden tegengehouden.

Tottenham verbood de fan voor het leven, terwijl Lampard besloot geen aanklacht in te dienen in wat een schokkend moment in het voetbal had kunnen zijn.

Getty Een Tottenham-fan bestormde het veld om Lampard te slaan

Torres en Vertonghen schroot

Het werd tijd dat Mike Dean werd genoemd en hij had zijn eigen rol te spelen toen hij Fernando Torres in september 2013 van het veld stuurde nadat hij Jan Vertonghen had uitgedaagd.

Eerder in de wedstrijd leek de Spanjaard er met één weg te komen toen hij op de achterkant van de enkel van de Tottenham-verdediger ging staan, waardoor hij uitgleed van de pijn.

Hij stond op om Torres te confronteren, die reageerde door zijn hand in zijn gezicht te duwen, hem te krabben en zelfs per ongeluk een vinger in zijn neus te steken.

Dean had de Chelsea-spits toen gemakkelijk van het veld kunnen sturen, maar besloot dat geel voldoende was, om die beslissing later in de wedstrijd bizar genoeg terug te draaien toen de twee spelers streden om een ​​kopbal.

AFP Torres en Vertonghen kwamen in 2016 samen

Hoewel beiden op het dek belandden, was het grotendeels een behoorlijke uitdaging om een ​​50/50-bal te maken, maar de Wirral-man met het fluitje gooide de rode kaart eruit.

De twee hadden elkaar de hele wedstrijd geprikkeld voordat Dean tussenbeide kwam, terwijl Mourinho een klassieke reactie had op Vertonghens waargenomen toneelspel.

“Ik denk niet dat de scheidsrechter schuldig is”, zei de Portugese coach na de wedstrijd.

“Hij nam de verkeerde beslissing, maar hij vertrouwt de speler en hij ziet een speler die eruitziet alsof hij met gebroken botten naar het ziekenhuis gaat en doet alsof het een gewelddadige actie was. Ik denk dat de normale neiging is om hem te volgen en die beslissing te nemen.”

Wie weet wat er zal gebeuren in de ontmoeting van zondag, maar het wordt zeker pittig.