De nieuwste aflevering van onze podcast, In Machines We Trust, is de tweede van een tweedelige serie, waarin wordt ingegaan op hoe AI wordt gebruikt om menselijke piloten te leren enkele van de gevaarlijkste en moeilijkste manoeuvres in luchtgevechten uit te voeren. Je kunt ernaar luisteren op Apple Podcasts of waar je normaal ook luistert, en bekijk hier het eerste deel.

De must-reads

Ik heb het internet afgestruind om de leukste/belangrijkste/engste/fascinerendste verhalen over technologie van vandaag voor je te vinden.

1 Hoe Google plannen maakt om alles slimmer te maken

AI was bedoeld als zijn grote ding, maar OpenAI heeft het verslagen om waanzinnige nieuwe producten te lanceren. (Bloomberg$)

+ AI-ondersteunde zwendelpraktijken zijn helaas in opkomst. (De Bewaker)

+ DuckDuckGo stapt ook in het chatbot-spel. (Ars Technica)

+ De door ChatGPT gevoede strijd om zoeken is groter dan die van Microsoft of Google. (MIT Technologie Review)

2 Chinese AI-groepen ontwijken stiekem Amerikaanse chipblokken

Dankzij een reeks achterpoortjes met betrekking tot de cloud. (FT$)

+ Nederland volgt de VS met het aan banden leggen van de export van chips. (Reuters)

+ Chinese chips zullen uw dagelijks leven blijven voeden. (MIT Technologie Review)

3 Amerikaanse functionarissen peinzen over de regels voor oorlog in de ruimte

De oorlog in Oekraïne dwingt hen om beslissingen te nemen – en snel. (WP$)

+ De FBI heeft toegegeven locatiegegevens te hebben gekocht. (Bedraad $)

+ Hoe een oorlog in de ruimte te voeren (en ermee weg te komen) (MIT Technologie Review)

4 De favoriete bank van de crypto-industrie wordt gesloten

Het is alweer een slachtoffer van de cryptowinter. (TechCrunch)

+ Het proces van Sam Bankman-Fried zou vanaf oktober kunnen worden uitgesteld. (Reuters)

+ Het is prima om u af te melden voor de cryptorevolutie. (MIT Technologie Review)

5 Wetenschappers hebben muizen gemaakt met twee vaders

Het is veelbelovend voor toekomstige vruchtbaarheidsbehandelingen voor mensen. (De Bewaker)

+ In de race om menselijke geslachtscellen te maken in het lab. (MIT Technologie Review)



6 We vaccineren geen vogels tegen vogelgriep

Maar wetenschappers beginnen te denken dat we dat wel zouden moeten doen. (Bedraad $)

+ We hoeven nog niet in paniek te raken over een vogelgrieppandemie. (MIT Technologie Review)