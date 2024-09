ts Sport Fußball

Aus: Christian Nemeth

Tradition trifft Beschaulichkeit: Fernab vom Oktoberfestrummel genießen Schweinsteiger und Ivanovic den Wiesn-Auftakt in einer idyllischen Berglandschaft.

München – Zum Auftakt des Oktoberfests teilten Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic ein bezauberndes Foto auf Instagram, unter das sie den traditionellen Ausruf „O’zapft is!“ schrieben. Doch statt in München auf der Theresienwiese scheinen die beiden inmitten einer malerischen Landschaft zu feiern. Doch wo genau?

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic schicken via Social Media Grüße zur Wiesen-Eröffnung. Auf der Theresienwiese ist das Paar aber offensichtlich nicht. © Foto links: Instagram (Screenshot)/@bastianschweinsteiger und @anaivanovic | Foto rechts: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Feiert Schweinsteiger den Oktoberfest-Auftakt zu Hause?

In Tracht gekleidet und mit strahlenden Gesichtern posiert das Paar vor einer beeindruckenden Bergkulisse. Schweinsteiger trägt eine Trachtenweste und ein kariertes Hemd, während Ivanovic im stylischen Dirndl erscheint. Der Hintergrund spricht für sich: Grüne Wiesen und ein majestätischer Berg verleihen dem Schnappschuss eine besondere Note.

Ihr Wiesn-Ersatz findet offenbar in der Ruhe der Natur statt, was einige Fans zu Spekulationen darüber veranlasst hat, wo das Paar in diesem Jahr den Auftakt des Münchner Oktoberfests genießen wird. Ein User scheint sich sicher zu sein und gibt an: „Die Hohe Salve ist wunderschön im Hintergrund!“

Die Hohe Salve ist ein 1.800 Meter hoher Aussichtsberg zwischen Kufstein, Wörgl und Kitzbühel in Tirol (Österreich). Es ist also durchaus möglich, dass es Schweinsteiger und Ivanovic hierher verschlagen hat, denn der Berg liegt unweit ihrer Tiroler Heimat.

Social-Media-Fans fiebern mit Schweinsteiger und Ivanovic

Unabhängig vom genauen Standort zeigt das Bild, dass die beiden Sportstars die bayerische Tradition mit Freude und Stil zelebrieren, auch wenn sie sich gerade nicht (oder noch nicht) unter die Wiesn-Menge mischen. Die Fans in den sozialen Medien sind jedenfalls begeistert und loben die beiden mit Worten wie „Ihr seid so ein tolles Paar, ihr seid klasse“ und „Ihr seht klasse aus“.

Wer weiß: Vielleicht können Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic das legendäre Oktoberfest-Feeling ja bald auch vor Ort genießen. Schließlich sind es von ihrer Heimat nach München nur 120 Kilometer Fahrt. Schweinsteiger stattete seiner alten Heimat München offenbar erst kürzlich einen Besuch ab. (chnnn)