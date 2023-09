Nach dem knappen Sieg gegen Lettland (81:79) am Freitag warten die USA im Halbfinale der Basketball-Weltmeisterschaft (14.40 Uhr) auf die deutsche Basketball-Nationalmannschaft. MagentaSport). Die Amerikaner, die zuvor Italien souverän besiegten (100:63), gelten wie immer als Favorit auf den WM-Titel. Schließlich ist die NBA die beste Basketballliga der Welt. Darin spielen absolute Superstars wie LeBron James, Stephen Curry oder Kevin Durant. Zum WM-Kader der USA gehören allesamt US-Amerikaner, aber keiner der ganz großen Namen.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Ein bekanntes Gesicht ist hingegen der Trainer der US-Amerikaner Steve Kerr, der in seiner Spielerkarriere mit den legendären Chicago Bulls um Michael Jordan drei NBA-Titel gewann. In der NBA trainiert er seit 2014 die Golden State Warriors, die er zu vier Meisterschaften führte und zum wohl gefürchtetsten Basketballteam der letzten 10 Jahre machte. Keiner seiner Warriors-Schützlinge steht im aktuellen US-Kader.

Diese Spieler überzeugten bisher im US-Team

Der bisher wichtigste Spieler des Team USA im Turnier ist Anthony Edwards (21). Der Shooting Guard der Minnesota Timberwolves war in der vergangenen Saison mit durchschnittlich 24,6 Punkten einer der wichtigsten Spieler seines Teams. Bei der WM liegt sein aktueller Durchschnitt von 17,6 pro Spiel noch niedriger. Edwards verfügt über ein schnelles Tempo, eine starke Athletik und ist einer der besten Eins-gegen-Eins-Verteidiger der Welt.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Die beste Wurfquote hat der US-Amerikaner Tyrese Haliburton. Der Teamkollege von Daniel Theis bei den Indiana Pacers hat im aktuellen Turnier 62,5 Prozent aus dem Feld und starke 56 Prozent aus Dreipunkten erzielt. Der 23-Jährige ist nicht nur ein herausragender Werfer, sondern gehört auch zu den besten Passgebern der NBA. Dies wird auch durch seine Quote von 5 Assists pro Spiel unterstrichen, die beste für das US-Team.

Der Small Forward Mikal Bridges (Brooklyn Nets) schnitt bei dieser Weltmeisterschaft ähnlich gut ab. Der 26-Jährige gilt als sicherer Schütze aus der Dreierlinie und aus der Mitteldistanz. Bridges spielt wie Edwards eine sehr gute Verteidigung und wurde zum zweitbesten Verteidiger der NBA 2021–2022 gewählt.

Mit Austin Reaves (25) hat Kerr einen der Shootingstars der vergangenen NBA-Saison im Team. Bei den LA Lakers um Starspieler LeBron James avancierte Reaves in der abgelaufenen Saison zu einem wichtigen Rollenspieler, der in engen Play-off-Spielen wichtige Punkte erzielte. Er ist derzeit der drittbeste Schütze im US-Team und begeht gerne Fouls auf dem Weg zum Korb. Hier muss die deutsche Mannschaft aufpassen.

Brunson und Ingram haben die Erwartungen erfüllt

Doch wo Licht ist, gibt es im US-Team auch Schatten, wenn auch nur sporadisch. Jalen Brunson ist Kapitän der US-Amerikaner und übernimmt als Point Guard ähnliche Aufgaben wie Dennis Schröder im deutschen Team. Brunson, der nach einer starken Saison bei den New York Knicks beinahe einen NBA All-Star bekommen hätte, spielt eine Weltmeisterschaft, die hinter den Erwartungen zurückbleibt. Er steht immer noch in der Starting Five, doch ein Durchschnitt von zehn Punkten ist viel zu wenig für den 26-Jährigen, der in der NBA zuletzt durchschnittlich 24 Punkte pro Spiel erzielte. Dennoch: Brunson könnte seine NBA-Statistiken jederzeit wieder abrufen.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Brandon Ingram (New Orleans Pelicans) ist ein Spieler mit Spielmacherqualitäten. Davon zeigte der 25-jährige Stürmer bei dieser WM jedoch wenig. Zunächst in der Startelf, ist Ingram nun von der Bank und dürfte die einzige große Enttäuschung im amerikanischen Team sein.

Für die USA ist WM-Gold Pflicht

Kerr hat auch solide Teamspieler, die weder überragten noch enttäuschten. Dazu gehören Cameron Johnson (27, Stürmer, Brooklyn Nets), Bobby Portis (28, Center, Milwaukee Bucks) und Jaren Jackson Jr. (23, Power Forward/Center, Memphis Grizzlies), die die Auszeichnung „NBA Defensive Player of the Year“ erhielten. Josh Hart (28, Shooting Guard, New York Knicks) und Paolo Banchero (20, Power Forward, Orlando Magic) spielen etwas über den Erwartungen. Der Teamkollege der deutschen Wagner-Brüder und Rookie des Jahres in der NBA machte mit 21 Punkten im Auftaktspiel der USA gegen Neuseeland (99:72) auf sich aufmerksam. Walker Kessler (21, Mitte, Utah Jazz) hat die geringste Spielzeit im US-Team und wird nur in ausgewählten Situationen benötigt.

Die US-Basketballer haben bisher eine solide, aber nicht glanzvolle Weltmeisterschaft gespielt. Einzige Aufregung war die 104:110-Niederlage gegen Litauen in der zweiten Vorrunde. Auch gegen Montenegro (85:73) mussten sich die US-Boys anstrengen. Aber Kerrs Team weiß auch: Bis zum sechsten WM-Titel fehlen nur noch zwei Siege. Bei der letzten Weltmeisterschaft verloren die Amerikaner im Viertelfinale gegen Frankreich (79:89). Entsprechend groß ist der Druck, diesmal mit Gold nach Hause zu kommen.