Basketball: Wagners weiterhin stark mit Magic: siebter NBA-Sieg in Folge

Mit einer weiteren starken Leistung haben die Weltmeister Franz und Moritz Wagner die Orlando Magic im Griff NBA führte zum siebten Sieg in Folge. Kein Team in der besten Basketballliga hat mehr. Die Magic gewannen 130:117 gegen die Charlotte Hornets.

Franz Wagner war mit 30 Punkten der erfolgreichste Scorer des Spiels und kam zudem auf sieben Rebounds und zwei Assists. Sein älterer Bruder Moritz Wagner erzielte in 18 Minuten von der Bank aus 11 Punkte und sieben Rebounds. „Ich denke, jeder glaubt daran, das macht es möglich“, sagte Franz Wagner über die längste Siegesserie der Magic seit 13 Jahren. „So fängt es an, mit einer anderen Mentalität als in den letzten zwei Jahren.“

Niederlage für Schröder und die Raptors

In der Eastern Conference sind die Magic mit 12 Siegen aus 17 Spielen mittlerweile auf den zweiten Platz vorgerückt, nur die Boston Celtics haben mit 13 Siegen und 4 Niederlagen eine noch bessere Bilanz. Der Rekordmeister gewann 113:103 gegen die Atlanta Hawks. Die Phoenix Suns sind das einzige andere Team in der NBA, das seit sieben Spielen ungeschlagen ist; Sie verloren 116:113 gegen die New York Knicks unter der Führung von Isaiah Hartenstein. Er holte sieben Punkte. Bester Werfer war sein Teamkollege Jalen Brunson mit 35 Punkten. Devin Booker war mit 28 Punkten der erfolgreichste für die Suns.

Dennis Schröder musste derweil seine neunte Niederlage mit den Toronto Raptors hinnehmen. Der Weltmeister-Kapitän brachte sein Team 15 Sekunden vor Schluss mit einem verwandelten Dreier auf einen Punkt heran, konnte die 102:105-Niederlage gegen den Gegner aus der Eastern Conference aber nicht verhindern. Der Braunschweiger kam auf 15 Punkte und 4 Assists.

