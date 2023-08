Schreiende Fans und eine fast zweistündige Autogrammtour: Dennis Schröder spürt die Zuneigung der Basketball-Fans in Bonn. Fragen zum Streit der vergangenen Wochen lässt er kommentarlos.

Nach turbulenten Wochen genossen Dennis Schröder in Bonn das Bad in der Menge.

Hunderte Fans schrien nach dem gefeierten deutschen Basketballstar, der anderthalb Stunden nach Spielende noch Autogramme gab und geduldig Selfies mit Kindern und Jugendlichen machte. „Die Fans sind wieder unglaublich. Deshalb spiele ich in der Nationalmannschaft, weil die Leute uns immer unterstützen“, sagte er Mannschaftskapitän Schröder am Samstagabend nach dem 87:68 über Schweden. Nicht nur die Fans zeigten sich euphorisch, sondern auch der 29-jährige Kapitän: „Dafür spielt man Basketball. Am liebsten würde ich jedem ein Autogramm geben, aber dann bin ich wohl zwei Stunden hier.“

So ist es passiert. Die riesige Welle der Zuneigung tat Schröder, um den sich zuletzt heftige Debatten drehten, spürbar gut. Der Streit mit Maximilian Kleber dürfte auf dem Weg zur Weltmeisterschaft in Japan (ab 25. August) kein Problem mehr sein. Als Schröder in Bonn Als er noch einmal auf die Dissonanz und den Medienrummel um den Vorfall angesprochen wurde, sagte er nur wortkarg: „Kein Kommentar.“ Alle weiteren Fragen hatte er geduldig und ausführlich beantwortet.

Streit mit NBA-Kollege Kleber

Schröders Kritik an NBA-Profi Kleber hatte dazu geführt, dass dieser seinen Verzicht auf die WM erklärte. Während für manche Experten der Kapitän zum Schreckgespenst wurde, wehrten sich der Verband und der Bundestrainer Gordon Herbert deutlich hinter ihm. Bei den Fans – vor allem den jüngeren – bleibt er der Liebling.

Der erst in der Schlussphase eindeutige Sieg über Schweden machte deutlich, auf wen die deutsche Mannschaft in diesem Sommer neben Schröder bauen kann. Franz Wagner zeichnete sich durch seine Agilität aus, als Garanten sind auch sein Bruder Moritz und Daniel Theis vorgesehen. „Wir brauchen noch ein paar Trainingseinheiten. Es gibt viel zu verbessern. Es ist gut zu wissen, dass wir auch dann den Weg zum Sieg finden, wenn wir nicht so gut spielen“, sagte Franz Wagner, der für die Mannschaft spielte Zum ersten Mal spielte er mit seinem Bruder ein Länderspiel. Auf ihren Trikots steht nicht Wagner, sondern ihre Vornamen, angelehnt an die Gasol-Brüder Pau und Marc: Franz und Moritz.

Weiler-Babb nicht bei der WM

Im Streit um Kleber ging es auch um den sogenannten Dreijahresplan, nach dem sich die Spieler auf die EM 2022, die WM 2023 und die Olympischen Spiele 2024 festlegen sollten. Kleber hat letztes Jahr abgesagt. Dass EM-Bronze kein Garant für einen Platz im Kader ist, zeigten die nächsten Personalentscheidungen von Cheftrainer Herbert: Nach dem verletzten Nick Weiler-Babb werden auch Chris Sengfelder und Jonas Wohlfarth-Bottermann nicht zum Kader gehören für die Weltmeisterschaft in Asien. Das Duo wurde in dieser Nacht zusammen mit Louis Olinde und Jonas Mattisseck gestrichen. Herbert nimmt nur 14 Profis mit nach Berlin.

Die Herausforderungen nehmen mittlerweile rasant zu. Nach Außenseiter Schweden wartet am Mittwoch (19.30 Uhr/Magentasport) WM-Favorit Kanada mit einigen NBA-Stars. Für den Kanadier Herbert ist es nicht nur ein Treffen mit seinem Heimatland, sondern auch mit seinem ehemaligen Team. „Es ist interessant für mich. Es ist immer schön, gegen eine große Mannschaft zu spielen. Es ist gut für uns, es wird uns helfen“, sagte der 64-Jährige. Herbert war mit dem langen, holprigen Start des Testspiels gegen Schweden nur bedingt zufrieden. „Wir haben viel Arbeit vor uns, wir dürfen keinen Tag verschwenden.“

dpa