Dennis Schröder kann nicht aufhören zu feiern. Nach dem Gewinn der Basketball-Weltmeisterschaft ehrte ihn seine Heimatstadt an seinem 30. Geburtstag mit einem Eintrag im Goldenen Buch.

Basketballstar hat Tausende von Fans Dennis Schröder feierte den Weltmeistertitel und seinen 30. Geburtstag in seiner Heimatstadt Braunschweig.

„Das bedeutet mir sehr viel. Ich habe sehr hart dafür gearbeitet, einen solchen Moment mit meiner Familie, mit der Stadt genießen zu können“, sagte der Nationalspieler beim Empfang im Alten Rathaus. Der NBA-Profi im Goldenen Buch der niedersächsischen Stadt eingetragen.

„Es war immer mein Traum, so etwas erleben zu dürfen“, rief er dann vom Balkon aus den Fans zu. Er hatte es noch nicht bemerkt, obwohl er in diesem Moment die Weltmeisterschaft in seinen Händen hielt. „Der Empfang in Frankfurt war etwas Besonderes, aber dieser ging noch weiter“, sagte Schröder, dem die Fans auch ein Geburtstagsständchen sangen.

DBB-Auswahl bei der Weltmeisterschaft ungeschlagen

Als Kapitän führte Schröder die deutsche Mannschaft bei der Weltmeisterschaft in Asien zum ersten Weltmeistertitel. Auf dem Weg dorthin blieb die DBB-Auswahl ungeschlagen, schaltete im Halbfinale den Topfavoriten aus den USA aus und krönte sich im Finale in Manila mit einem Sieg über Serbien. Schröder wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt. Mit dem Erfolg bei der Weltmeisterschaft qualifizierte sich die deutsche Mannschaft auch für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Nach der Rückkehr von den Philippinen wurde das Team am Dienstag in Frankfurt am Main von rund 1.000 Fans begeistert begrüßt. In den kommenden Tagen werde die Familie klar im Vordergrund stehen, sagte Schröder. Im Oktober startet er mit seinem neuen Team, den Toronto Raptors, in die NBA-Saison.

dpa