Leonie Fiebich en Nyara Sabally zitten in de US-Basketball-Profiliga WNBA mits Vrijheid van New York na de titel.

Ik vierde de halve finales van het team dat beide Duitse staatsburgers speelden in 76:62 in Titelverteidiger Las Vegas-aasjes de twee Matchball zum Einzug ins Finale. Voorheen verloor New York de Finalereeks tegen Las Vegas 1:3, maar nu ging de halve finale (best of five) naar Liberty 3:1.

In de finale is het team hetzelfde“Grote appel„Oef sterf Minnesota-lynx Oder Connecticut zon. In de serie steht es 2:2, Connecticut glich door een 92:82 aus. Het volgende leuke toneelstuk is ’s nachts te vinden.

Sabally zal het je nu vertellen

Fiebich war am sonntag früh with three Fouls last, ließ sich davon aber nicht aus dem Konzept brengen. Ik kom op het einde van de 24e speelminuten in de 28e speelminuten van elf punkers en de rebounds. Sabally wurde wie zjetzt nicht eingesetzt. Topscorer in de Vizemeister was Sabrina Ionescu met 22 Punks, Superstar Breanna Stewart met 19 Punks en 14 Rebounds in een Double-Double.

Zuletzt-oorlog Neuling Fiebich ins Allemaal Rookie-We willen een team zijn, nu zullen we de hele grote onderneming winnen. WNBA-Gründungsmitglied New York mist nooit de eerste titel.