Justinianus Jessup heeft de basketbalwedstrijd van ratiopharm Ulm met de Eurocups in Sieg gewonnen. De Amerikaans-Amerikanen hebben de taal van hun studie bestudeerd sinds 96:93 (81:81, 38:41) – Erfolg der Ulmer beim polnischen Meister Trefl Sopot. Der 26-Jährige oorlog met 20 Punkten is veel beter Werfer des Bundesligisten. Noa Essengue stierf op 18 Zähler.

Nieuws Voetbal nationaal team :

Deutschland won de Nations League tegen Ungarn

Bundesliga, 4. Spieltag – Freitag :

Mainz 05 won van FC Augsburg

Bundesliga, 2e speeldag :

Union Berlin belegerde ohne Gosens tegen St. Pauli



Bei zölften Teilnahme in zweithöchsten europäischen Wettbewerb fand Ulm zunächst nicht so schnell ins Spiel. Deze Hausherren waren zonder hun Korb effektiver, holten maar meer Rebounds. De Ulmer was bijzonder mooi na de eerste Viertel. Toen wachtten ze en ze waren er nog steeds. Ondanks de tijd die besteed werd aan het spelen van het spel, zul je nog steeds in staat zijn om te genieten van een kleine Vorsprung.

Na de pauze waren ze erneut sterven Polendie zich onthield. De Bundesligist zal betrokken worden bij de fase van de aanval die resulteert in het fysieke falen van de aanvallers. Ulm blieb jedoch in Schlagdistanz en schaffte eenine Minute for them regularen Ende den Ausgleich wenig später die Führung (81:79). Het glich Sopot na een Ulmer Ballverlust drie Sekunden vor Ende wieder aus, sosss es in de Verlängerung ging. Het is ondertussen nog smal, maar het is beter om met drierichtingsverkeer door Donauschwaben te gaan.

Erstes Heimspiel nun gegen Juventut Badalona

De partij en de Oostzeeoorlog van de Auftakt in een Zwitserse Gruppe met Europese Top-Mannschaften met Joventut Badalona, ​​Hapoel Shlomo Tel Aviv, Dreamland Gran Canaria en Besiktas Fibabanka Istanbul. De laatste dag van Ulmer is op 1 oktober (19.00 uur) met het Spaanse Team Joventut Badalona.

© dpa-infocom, dpa:240925-930-243559/1