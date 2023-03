Nur zwei Wochen nach der Pokalniederlage trifft Alba Berlin tussen de Dauerrivalen Bayern München. Der Blick is een van de volgende die de Konstellation een andere is.

Zwei Wochen na de bittere Halve finale in Pokal tegen FC Bayern München Alba Berlin die Chance zur Revanche. Ben Samstag werkzaam bij de Duitse Meester in de Basketball-Bundesliga daheim den Dauerrivalen (20.30 Uhr/Magentasport). “Naturlich wollen wir uns revanchieren. Aber das ist natürlich schwer, weil es in onem Ligaspiel um nicht soviel geht, wie im Pokal”, zei Guard Jonas Mattisseck.

Die Berlijnse brauchten een paar dagen, um die Pleite zu vergessen. Jetzt soll sie aber ab Gehakt signaal. “Solche Sachen moet du schnell aus dem Kopf rauskriegen. Du darfst sochen Sachen nicht nightrauern, sonst wirkt sich das auf die nächsten Spiele aus”, zei Nationalspieler Johannes Thiemann.

Für ihn war auch der Zeitpunkt des Pokalspiels ausschlaggebend. “Wäre das one Woche später gekommen, dann hätten wir uns da mit Sicherheit besser verkaufen können. Weil das Energylevel war etwas, was uns im Pokalrichtig weh getan hat”, zei daar. In de letzten zwei Wochen hatte Alba aber nur zwei Pflightspiele zu abssolvieren en konnte dus wieder Kraft tanks. Thiemann is erwartet am Samstag deshalb “ein komplett anderss Spiel.”

Alba-hoed in der Liga die de deutlich fünstigere Ausgangsposition gebruikt. Een van de Berlijnse Niederlages kan beide in Bayern vinden. Deshalb sei für Trainer Israel Gonzalez für sein Team “nicht der Druck da”. Ein Sieg wäre für Alba aber ein wichtiger Schritt Richtung Punkterundenprimus. “Wir wollen ein Zeichen setzen”, zegt Mattisseck an.

Dafür müssen die Berliner aus den Fehlern der Pokalniederlage leernen. “Wir müssen es wieder sheep, unser Spiel zu spielen. Im Pokal war es mehr deren Spiel and sie haben uns nicht ins Laufen kommen lassen”, zei Thiemann.

Een probleem kan worden veroorzaakt door Alba die dunne Personaldecke. Beim 74:88 in der Euroleague am Donnerstagabend bei Partizan Belgrad fehlten gleich sechs Akteure. Als Tamir Blatt, Malte Delow (grippler Infekt), Ben Lammers (Sprunggelenk) en Yovel Zoosman (Schulter) de beste zijn van Hoffnung, is de een of andere tegen Bayern wier dat kan.

Und Alba wordt steiger müssen. Gegen Partizan speelt ze zwart lang gut mit, brachen aber im geschreven Viertel vollig een. “Wir haben ein wenig den Fokus verloor, haben zu viel over andere dingen, die Schiedsrichterentscheidungen nachgedacht”, klaagde Gonzalez. Lob gab es aber für die kleine Aufholjagd im letzten Abschnitt. “Wir haben bis zum Ende gekämpft, das ist wichtig und ein Zeichen für einen guten Mannschaftsgeist”, sagte der Spanier.

dpa