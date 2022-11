Barry McGuigan sagt, Tyson Fury müsse Oleksandr Usyk schlagen, um sich dem „Legendentisch“ anzuschließen, anstatt ein drittes Mal gegen Derek Chisora ​​anzutreten

Tyson Fury gilt weithin als der beste Schwergewichtler seiner Ära, aber Barry McGuigan glaubt, dass noch mehr zu tun ist.

Obwohl er Größen wie Wladimir Klitschko, Deontay Wilder und Dillian Whyte geschlagen und irgendwann in seiner Karriere alle großen Titel im Schwergewicht gehalten hat, glaubt McGuigan, dass Fury Oleksandr Usyk schlagen muss, um seinen Platz unter den Legenden des Sports einzunehmen.

Frank Micelotta/FOX Fury schlug Wilder in ihren drei Kämpfen zweimal aus, wobei der erste Kampf mit einem Unentschieden endete

In seiner Kolumne für The Mirror sagte der ehemalige Weltmeister im Federgewicht, McGuigan: „Tyson Furys Trilogie-Siege über Deontay Wilder und sein Sieg gegen Wladimir Klitschko haben ihn auf den Weg zur Größe gebracht, aber der Kampf gegen Oleksandr Usyk wird ihn an den Tisch der Legenden führen.

„Fury ist ein bewährter Weltmeister, aber wenn er will, dass sein Rekord mit den ganz Großen mithalten kann, muss er die großen Kämpfe schaffen.“

„Fury hat nur gegen zwei Gegner von wirklicher Bedeutung gekämpft, Wladimir Klitschko und Deontay Wilder.

„Die Wilder-Trilogie war fantastisch, aber nicht genug, um sich ein Vermächtnis zu sichern, das zum Beispiel neben dem anderen großen britischen Lennox Lewis steht.

„Nehmen Sie Wilder und Fury’s Bilanz seit der Absetzung von Klitschko vor sieben Jahren heraus, hält keiner Überprüfung stand.“

McGuigan kritisierte dann Furys bevorstehenden Trilogie-Kampf mit dem Schwergewichts-Veteranen Derek Chisora, der am 3. Dezember stattfinden wird.

Getty Fury wird nächsten Monat zum dritten Mal gegen Chisora ​​kämpfen

Und dann hoffen die Fans, dass wir 2023 einen Zusammenstoß mit Usyk sehen werden

Rivalität Whyte ist bereit, eine Gehaltskürzung hinzunehmen, wenn dies bedeutet, dass er sich einen Rückkampf mit Joshua sichert

DIE INFO So sehen Sie Whyte vs Franklin: TV-Kanal, Live-Stream und Startzeit in Großbritannien

AKTUALISIERT Boxplan 2022: Ergebnisse und Termine inklusive Tyson Fury und Anthony Joshua

Energie Yarde hebt den Gegner mit einem verheerenden KO vom Boden ab, um das Duell mit Beterbiev vorzubereiten

Schrott Anthony Taylor und Dillon Danis im Straßenkampf nach dem Wiegen des KSI-Boxereignisses

LEKTION Simon Jordan ist froh, dass Floyd Mayweather Deji verprügelt und ihm einen „Hauch von Realität“ gegeben hat.







„Der Kampf gegen Derek Chisora ​​liegt unter dem erforderlichen Standard. Es gibt sehr wenig Risiko in diesem Kampf. Fury füllt nur ein Datum im Kalender aus“, sagte McGuigan.

„Er sollte am besten kämpfen und nicht gegen einen Gegner, den er bereits zweimal deklassiert hat, alte Wege gehen.

„Furys Weg zu einer höheren Ebene im Pantheon ist klar. Der Wettbewerb muss gefährdet sein. Das bedeutet, einen Ring mit den Usyks und Joshuas dieser Gemeinde zu teilen, nicht mit den Chisoras.“

Gemäß McGuigans Bitte sieht es so aus, als würden Fury und Usyk nächstes Jahr in einem unbestrittenen Kampf aufeinandertreffen.

Termine werden entweder im Februar oder März in Betracht gezogen und der Manager des Ukrainers gab bekannt, dass der Deal von ihrer Seite gemacht wurde und sie jetzt nur noch auf „The Gypsy King“ warten.