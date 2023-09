Ein Anwalt des 69-jährigen Menendez antwortete nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme, aber der Senator sagte, „Kräfte hinter den Kulissen“ hätten versucht, ihn zum Schweigen zu bringen und „mein politisches Grab zu schaufeln“.

„Die Exzesse dieser Staatsanwälte sind offensichtlich“, sagte Menendez in einer Erklärung. „Sie haben die normale Arbeit eines Kongressbüros falsch dargestellt. Darüber hinaus begnügen sie sich nicht damit, falsche Behauptungen gegen mich aufzustellen, sondern beschimpfen meine Frau auch wegen der langjährigen Freundschaft, die sie bereits pflegte, bevor sie und ich uns überhaupt trafen.“

Im Vorgriff auf diese Verteidigung sagte Williams während seiner morgendlichen Pressekonferenz, dass es bei den Vorwürfen nicht um die übliche Art von Dienstleistungen ging, die Senatoren für ihre Wähler leisten können.

David Schertler, ein Anwalt von Menendez‘ Frau Nadine Menendez, sagte, sie bestreite „jedes kriminelle Verhalten und werde diese Vorwürfe vor Gericht energisch bestreiten“.

Staatsanwälte bieten eine visuelle Präsentation von Bargeld und Gold

Während die Angeklagten manchmal behaupten, sie hätten nichts von den in ihren Häusern oder Autos gefundenen Gegenständen gewusst, deutet die Anklage darauf hin, dass dies für den Senator schwierig zu verkaufen wäre. „Mit Bargeld gefüllte Umschläge wurden in Jacken gefunden, auf denen Menendez‘ Name stand und die in seinem Schrank hingen“, sagen die Staatsanwälte. Einige der Umschläge enthielten DNA oder Fingerabdrücke von einem der Männer, die angeblich Menendez oder seinen Fahrer bestochen hatten, heißt es in der Anklageschrift.

Die Anklageschrift enthält ein Foto einer Windjacke, die Senator Bob Menendez als Mitglied des Hispanic Caucus des Kongresses ausweist und auf der zwei Stapel Geldscheine liegen, sowie ein weiteres Foto mit Goldbarren, das in einem Schließfach gefunden wurde. | US-Bezirksgericht Südbezirk von New York

Zu einem anderen Zeitpunkt, kurz nachdem der Senator im Herbst 2021 von einer Reise nach Ägypten zurückgekehrt war, suchte Menendez im Internet nach „Wie viel ist ein Kilo Gold wert“, heißt es in der Anklageschrift. Die Staatsanwälte behaupten, der Senator habe seine Macht und seinen Einfluss genutzt, um die Geschäftsleute zu schützen und zu bereichern und der ägyptischen Regierung zu nützen.

Die Anklageschrift enthält Fotos von zwei Windjacken. Auf einem Dokument, das Menendez als Mitglied des Congressional Hispanic Caucus identifiziert, liegen zwei Stapel Rechnungen mit der Aufschrift „1400“ und „2.900“. Auf dem anderen liegen zahlreiche 100-Dollar-Scheine verstreut.

Mercedes-Cabrio und Hypothekenhilfe für Ehefrau

Ein Großteil der Großzügigkeit, die die Geschäftsleute aus New Jersey angeblich gegenüber Menendez zeigten, floss durch die Frau, die der Senator im Jahr 2020 heiratete, Nadine Menendez (geborene Arslanian).

Ende 2018 sei Nadine Menendez durch einen Unfall ohne Auto zurückgeblieben, heißt es in der Anklageschrift. Einer der Geschäftsleute sei angeblich im April 2019 eingesprungen, um ihr beim Kauf eines Mercedes-Benz C-300-Cabriolets zu helfen, und habe einmal einen Mitarbeiter per SMS um 15.000 US-Dollar in bar gebeten. Am folgenden Tag traf der Geschäftsmann Arslanian auf dem Parkplatz eines Restaurants und überreichte ihr „ungefähr 15.000 US-Dollar in bar“, heißt es in der Anklage, ohne zu erklären, woher die Staatsanwälte von der Übergabe wussten.

Arslanian kaufte das Auto am nächsten Tag für etwa 60.000 US-Dollar und Uribe leistete mindestens sechs monatliche Raten für den Kredit, behaupten die Staatsanwälte.

Das Geld für das Auto kam, als einer der Geschäftsleute versuchte, die Staatsanwälte von New Jersey davon zu überzeugen, einen namentlich nicht genannten Mitarbeiter, der mit einem Strafverfahren konfrontiert war, schonen zu lassen, heißt es in der Anklageschrift. Die Staatsanwälte behaupten, dass der Senator, der über die Vorgänge im Zusammenhang mit dem Fall auf dem Laufenden gehalten wurde, eine Vereinbarung getroffen habe, um den Fall durchzusetzen und die Ermittlungen einzustellen.

Menendez rief einen leitenden Staatsanwalt an und versuchte „durch Ratschläge und Druck“, ein positives Ergebnis für den Mitarbeiter des Geschäftsmanns und eine andere Person, gegen die ermittelt wurde, zu erzielen, heißt es in der Anklageschrift. Der Staatsanwalt hielt das Eingreifen von Menendez für „unangemessen“, doch der Angeklagte erhielt in diesem Fall laut Anklageschrift keine Gefängnisstrafe.

Im Jahr 2019, nachdem ihre Hypothekenbank mit der Zwangsvollstreckung ihres Hauses gedroht hatte, griff eine der Firmen der Geschäftsleute ein und schickte Zehntausende von Dollar, um ihr bei der Bezahlung ihrer Hypothek zu helfen, heißt es in der Anklageschrift.

Ehefrau beschwert sich über verspätete Zahlungen

Nadine Menendez beschwerte sich mehrmals darüber, dass die Zahlungen nicht wie versprochen eingingen – und behauptete damit, sie sei verärgert darüber, dass das, was die Staatsanwaltschaft als Bestechungsgelder bezeichnet, nicht schnell genug käme.

Irgendwann beschwerte sie sich bei einem Geschäftspartner des Geschäftsleutes darüber, dass sie den versprochenen Job, bei dem sie nur wenig oder gar nicht auftauchte, nicht bekam, behaupten die Staatsanwälte. Und dann beschwerte sie sich laut Anklageschrift direkt beim Senator und schrieb ihm eine SMS: „Ich war den ganzen Morgen so aufgeregt.“

Zu einem anderen Zeitpunkt, als zwei der Geschäftsleute ihr Versprechen, ihr bei ihrer Hypothek zu helfen, noch nicht eingehalten hatten, schrieb Nadine Menendez der Senatorin eine SMS: „Ich bin soooooo verärgert.“

Die Vorwürfe begannen fast unmittelbar nach dem Ende eines weiteren Korruptionsfalls

Die in der Anklageschrift dargelegten Maßnahmen begannen nur wenige Monate, nachdem das Justizministerium im Januar 2018 ein früheres Korruptionsverfahren gegen Menendez eingestellt hatte, was dem Senator – und den Nationaldemokraten – eine enorme Last abnahm, als er sich auf einen Wiederwahlkampf vorbereitete, den er gewann.

In diesem Jahr begann er auch, mit seiner jetzigen Frau auszugehen. Im März 2018 – Wochen nachdem die Bundesbehörden den anderen Korruptionsfall eingestellt hatten – arrangierte Nadine Menendez angeblich eine Reihe von Treffen mit dem Senator, die von einem der Geschäftsleute oder seinen Mitarbeitern bezahlt wurden. Ägyptische Beamte stellten angeblich unter anderem Anträge im Zusammenhang mit ausländischen Militärverkäufen und -finanzierungen, eine Reihe von Ereignissen, die zur Anklage führten.

Die Ermittler untersuchen Elemente des Falles seit mindestens November 2019, als bei einer Durchsuchung Tausende von Textnachrichten zwischen Nadine Menendez und einem der Geschäftsleute zutage gefördert wurden.

Jetzt, da sein Sohn Rob Menendez nach den Kongresswahlen 2022 im Repräsentantenhaus sitzt, ist das politische Schicksal des älteren Menendez erneut ungewiss.