Diesmal war die Kiste richtig alt: Ein Erste-Hilfe-Kasten aus dem 18. Jahrhundert brachte bei „Bares für Rares“ viel Geld ein – danach wusste der Verkäufer nicht einmal, was er damit anfangen sollte.

Am Montag gab es um „Bargeld für Rares„Ein kleiner Skandal: Horst Lichter verweigerte die Händlerkarte, weil sich eine vermeintlich alte Truhe als Fälschung herausstellte. Einen Tag später brachte Hans Kalupa eine ähnlich alte Truhe zur Trödelschau. Der 71-jährige Zeitungsfahrer aus Berlin einmal Er hat es für 100 Euro auf einem Flohmarkt in Dresden gekauft, aber es passt nicht mehr in sein Wohnzimmer.

„Mir kommt das Ganze mindestens 200 Jahre alt vor“, sagt Horst Lichter wie schon am Vortag. Doch diesmal ist sich der Experte einig: „Es ist eine echte Antiquität“, sagt Sven Deutschmanek, der es um 1780 datiert. Die Box ist eine davon Reiseapotheke. Darin befinden sich mundgeblasene Flaschen, die früher die Medikamente, auch „Gewürzweine“ genannt, enthielten.

„Bares für Rares“: Verkäufer hofft auf Geldregen



Kalupa schätzt seinen Wunschpreis auf 1000 bis 1200 Euro. Deutschmanek macht grundsätzlich mit, korrigiert die Spanne aber auf 800 bis 1200 Euro. „Wow“, platzt es heraus Horst Lichter. Mit so viel Geld hatte der Moderator wohl nicht gerechnet.

„Ich hoffe, dass die Händler die Scheine gleich auf meine Haare regnen lassen“, sagt er Verkäufer vor Beginn der Auktion. Und tatsächlich zeigen die Anwesenden reges Interesse an der alten Box: Steve Mandel startet mit 200 Euro, doch der Preis steigt schnell auf über 1000 Euro. Das Höchstgebot kommt schließlich von Daniel Meyer, der 1100 Euro bietet.

ZDF-Show Das sind die Händler bei „Bares für Rares“ – wetten Sie, dass Sie sie nicht alle kennen?

Damit ist Hans Kalupa mehr als zufrieden: Anschließend tritt der Berliner mit einer ungewöhnlichen Kopfbedeckung vor die Kamera: „Ich habe gesagt, wenn ich es verkaufe, lasse ich Geldscheine über meinen Kopf regnen.“

Quelle: „Bares für Rares“ in der ZDF-Mediathek

+++ Lesen Sie auch +++