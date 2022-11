„Bares for Rares“: Waldi ärgert die anderen Händler

Markus Wildhagen glaubte bei „Bares for Rares“, einen Kronleuchter für 1000 Euro gekauft zu haben. Plötzlich kam Walter „Waldi“ Lehnertz um die Ecke. Er sorgte kurzzeitig für Verwirrung bei den anderen Händlern.

Andreas Tuttla und Jürgen Becker brachten ein ungewöhnliches Möbelstück zu „Bares für Rares“ mit: einen Kronleuchter aus Porzellan. Es hing in einem Haus, das das Paar kaufte. Weil der Mieter ihn nicht behalten wollte, muss er jetzt gehen.

Es handelt sich um eine Einzelanfertigung, die 1998/99 von der Schierholz’schen Porzellanmanufaktur Plaue in Thüringen hergestellt wurde. Colmar Schulte-Goltz ist begeistert – auch über den guten Zustand des Kronleuchters. Seine Expertise übersteigt den Wunschpreis des Verkäufers deutlich: Mit 1000 Euro wäre man zufrieden, aber Schulte-Goltz schätzt den Wert auf 1500 bis 1700 Euro.

Der imposante Kronleuchter kommt im Autohaus gut an. „Das ist das Feinste“, sagt Walter „Waldi“ Lehnertz bei der Begutachtung des Objekts. Markus Wildhagen nennt aber nur eines der Probleme mit dem riesigen Kronleuchter: „Wie muss man ihn aufstellen, damit er passt?“

„Bares for Rares“: Die Händler sehen Probleme



Auch andere Trader haben ihre Schwierigkeiten. Jan Čížek hat absolut keine Erfahrung mit dem Handel mit diesen Kronleuchtern. Und Elke Velten-Tönnies hat bereits drei Kronleuchter in ihrem Laden – für einen weiteren hat sie keinen Platz. Und so fängt es bescheiden an: Waldi startet mit seinen üblichen 80 Euro. Christian Vechtel erhöht direkt auf 500 Euro, Wildhagen legt 100 nach, weiter geht es dann aber nicht.

Vechtel bemüht sich, zwischen den Preisvorstellungen des Verkäufers und dem kaufwilligen Wildhagen zu vermitteln. Bei 1000 Euro scheinen sich beide Parteien auf einen Kompromiss einigen zu können, doch plötzlich kommt Waldi mit einem neuen Gebot um die Ecke: 1010 Euro.

ZDF-Sendung Das sind die Händler bei „Bares for Rares“ – wetten, Sie kennen sie nicht alle?

Tuttla und Becker freuen sich über den Neuzugang, doch bei seinen Händlerkollegen kommt das Angebot nicht gut an: „Ach, hör auf, Waldi“, sagt Vechtel. „Das ist unglaublich“, sagt Wildhagen. „Dafür, dass ich nur 80 Euro geben wollte, habe ich einen Riesensprung gemacht. Was willst du jetzt?“ Lehnertz rechtfertigt sich.

Wildhagen steigt auf 1050, und Waldi zieht sich zurück: „Bevor ich hier stoned bin, bin ich bei 1050 raus“, sagt Waldi. Das bringt Ruhe in den Händlerraum und die Verkäufer freuen sich über 50 Euro zusätzlich. So sind am Ende alle glücklich.

Quelle: „Bares für Rares“ in der ZDF-Mediathek

+++ Lesen Sie auch: +++