Barcelona wägt die Leihgeschäfte von Anthony Elanga und Sofyan Amrabat ab

Der Flügelspieler von Manchester United, Anthony Elanga, und der Mittelfeldspieler von Fiorentina, Sofyan Amrabat, gehören zu den Namen, die von Barcelona in Betracht gezogen werden, als sie Optionen prüfen, um ihren Kader vor dem Transfertermin im Januar am Dienstag zu verstärken, teilten Quellen ESPN mit.

LaLiga hat Barca bestätigt, dass sie über einen kleinen Gehaltsspielraum verfügen, um Spieler in dieser Saison registrieren zu können, was den katalanischen Klub dazu veranlasst hat, nach Leihwechseln zu suchen.

Quellen haben ESPN mitgeteilt, dass es bei Barca eine interne Debatte darüber gibt, ob in einen Stürmer investiert werden soll – um den verstorbenen Memphis Depay und den verletzten Ousmane Dembele zu ersetzen – oder in einen Mittelfeldspieler, der Sergio Busquets decken soll.

Barca erwägt verschiedene Optionen und bietet gleichzeitig Spieler aus ganz Europa an.

United-Stürmer Elanga, der Old Trafford am Dienstag verlassen könnte, ist eine mögliche Verpflichtung. Der 20-jährige schwedische Nationalspieler ist unter Erik ten Hag in die Hackordnung gefallen und hat auch das Interesse von Everton, Borussia Dortmund und PSV Eindhoven geweckt.

Auf die Frage, ob Elanga, Facundo Pellistri und Brandon Williams vor Ablauf der Frist gehen, sagte Erik ten Hag: „Es könnte sein, aber es hängt von bestimmten Umständen ab. Wenn ja, wären das wahrscheinlich Leihgaben.“

Amrabat würde in der Zwischenzeit kommen, um im Mittelfeld für Tiefe zu sorgen, obwohl Fiorentina ihn nur ungern auf Leihbasis gehen lassen würde, selbst wenn jeder Deal eine Option auf einen dauerhaften Wechsel beinhaltet, da sein Vertrag 2024 ausläuft. der alte Wert wäre im Sommer also geringer als in diesem Monat.

Barca ist auch sehr daran interessiert, einen Rechtsverteidiger zu verpflichten, wobei Julian Araujo von Los Angeles Galaxy ein Ziel ist, teilten Quellen ESPN am Dienstag mit. Es laufen Gespräche mit der Mannschaft der Major League Soccer über eine Leihe mit der Option, den Wechsel dauerhaft zu machen.

Der 21-jährige Araujo würde bei Barcas B-Team registriert, was der Verein hoffen würde, um innerhalb seiner Gehaltsgrenze Platz zu lassen, um entweder Amrabat, Elanga oder eine andere Verpflichtung zu sichern.

Flamengos Rechtsverteidiger Wesley, 19, war ebenfalls eine Option, aber die Gespräche sind kalt geworden und Barca konzentriert sich auf den mexikanischen Nationalspieler Araujo, der von den Vereinigten Staaten gekappt wurde, bevor er seine internationale Zugehörigkeit wechselte.

Hector Bellerin ist im Moment der einzige natürliche Rechtsverteidiger im Kader von Barca, aber er wird Sporting CP als Ersatz für den von Tottenham gebundenen Verteidiger Pedro Porro beitreten.

Informationen von ESPN-Korrespondent Rob Dawson haben zu diesem Bericht beigetragen.