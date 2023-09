Barcelona vermijdt nederlaag na Superfinish tegen Vigo – Primera Division

Barcelona – FC Barcelona is sterk geëindigd tijdens de laatste overwinning in het laatste seizoen van La Liga. Tijdens de 81e minuut waren de Catalanen aanwezig tijdens hun thuiswedstrijden met Celta Vigo met 0:2 in de achterpositie, ehe Robert Lewandowski per Doppelschlag (81., 85.) en João Cancelo (89.) noch voor een enkele beurt. Barcelona gaat de Tablespitze bezoeken. Real zou kunnen sterven in de Sonntag in Madrid-Derby tegen Atletico zurückerobern.