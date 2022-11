Barcelona-Trainer Xavi bestätigt die Gespräche mit Endrick, nachdem die brasilianische Teenager-Sensation Chelsea besucht hat

Barcelona-Trainer Xavi hat bekannt gegeben, dass der katalanische Klub mit der brasilianischen Teenager-Sensation Endrick über einen möglichen Transfer spricht.

Endrick ist erst 16 Jahre alt, aber der Angreifer von Palmeiras wurde bereits mit einer Reihe von europäischen Eliteklubs in Verbindung gebracht und wurde kürzlich zusammen mit seiner Familie von Chelsea in ihrem Trainingslager in Cobham untergebracht.

In einem Interview mit ESPN sagte Xavi: „[We] habe mit ihm gesprochen [Endrick’s] Vater und auch direkt mit dem Spieler. Ich habe das Projekt in Barcelona erklärt.

„Wir wollen talentierte Spieler, und er ist ein Talent, das in der Lage ist, etwas zu machen [the] Unterschied. Er hat einen großartigen Abschluss, Dribbling und die Fähigkeit, auf dem Platz den Unterschied zu machen.

„Er ist bereits ein Spieler der Gegenwart – er spielt in der brasilianischen Liga – und auch der Zukunft.“

Endrick wurde der jüngste Spieler in der Geschichte von Palmeiras, als er im Oktober sein mit Spannung erwartetes Debüt für den Klub aus Sao Paulo gab. Seitdem hat er in sechs Spielen drei Tore erzielt.

Der junge Stürmer ist Berichten zufolge sehr an einem Wechsel nach Europa interessiert, dem offensichtlichen Karriereweg für Brasiliens Topspieler, kann aber erst im Alter von 18 Jahren transferiert werden.

„Er ist die Art von Spieler, die wir brauchen“, fügte Xavi hinzu. „Er kennt bereits das Projekt, das wir bei Barcelona haben, und wir reden.

„Ich hoffe, er wird unser Spieler. Es hängt von ihm ab. So etwas hängt immer vom Spieler ab. Normalerweise spielt ein Spieler dort, wo er spielen möchte, also ist es eine sehr persönliche Entscheidung von Endrick.“