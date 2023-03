Waarom herstellen van je blessure in het zonnige Barcelona als je in Sunderland zou kunnen zijn?

Dat is duidelijk wat Barça-aanvaller Ousmane Dembélé dacht toen hij de beslissing nam om woensdag naar de wedstrijd van de Black Cats tegen Sheffield United te gaan kijken in het Stadium of Light.

lucht sporten Tv-camera’s zagen dat Dembélé in de regiebox in het Stadium of Light zat

De Wearside-outfit was op zoek naar een weg terug naar de play-offplaatsen in wat een aangenaam eerste seizoen in het kampioenschap was na hun promotie in de laatste campagne.

Ondertussen waren de bezoekers van Sheffield United op zoek naar manieren om de kloof tussen hen en Middlesbrough, die op de derde plaats staat, te vergroten, die de Blades op de hielen zitten dankzij hun heropleving onder Michael Carrick.

En Dembélé wilde duidelijk uit de eerste hand zien hoe opwindend het tweede niveau van Engeland kan zijn, aangezien hij vanuit de regisseursbox werd gezien.

Tv-camera’s draaiden in de tweede helft naar de Fransman en lieten zien dat hij naast de Sunderland-eigenaar, de 25-jarige Franse zakenman Kyril Louis-Dreyfu, zat.

Het paar heeft een langdurige vriendschap nadat ze eerder samen op vakantie in Florida foto’s op Instagram hadden gepost, en Dembele feliciteerde Sunderland ook met hun promotie vorig seizoen na hun overwinning in de play-offfinale op Wycombe.

Dembele – die geblesseerd is sinds hij op 28 januari in de 1-0 overwinning op Girona vertrok – is echter niet de enige grote naam die onlangs onverwachts optrad bij een EFL-wedstrijd.

lucht sporten Fans op Twitter konden niet geloven dat Dembele bij Sunderland was

Getty Gianni Infantino werd onlangs gespot in The Den

FIFA-voorzitter Gianni Infantino kwam eerder deze maand naar Millwall voor de zespunter van de Lions tegen Norwich.

Evenzo was acteur Will Ferrell in februari op Loftus Road om QPR in Sunderland te zien spelen.

Maar helaas voor Dembele, Infantino en Ferrell verloren alle drie de thuisploegen hun wedstrijden, waarbij QPR met 3-0 verloor van Sunderland, Millwall met 3-2 werd verslagen van de Canaries en de Black Cats met 2-1 verloren van de Blades.

Door het verlies van woensdag tegen Sheffield United blijft Sunderland acht punten verwijderd van de laatste play-offplek, terwijl de Blades nu zes punten voorsprong hebben op Boro en 13 punten op koploper Vincent Kompany’s Burnley.

infantino molenmuur