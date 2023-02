Barcelona schlägt Betis, um acht Punkte Vorsprung auf Real zu haben

Barcelona hat am Mittwochabend Real Betis auswärts besiegt. Das Ergebnis, ein Sieg auswärts gegen eine Mannschaft, die um die europäische Qualifikation kämpft, ist ein enormer Schub für die Mannschaft von Xavi. Das Spiel war jedoch eng, genau wie zwischen den beiden im Januar beim Halbfinale der Supercopa de España.

Barcelona ging mit einem Fünf-Punkte-Vorsprung auf Real Madrid ins Spiel. Daher bot dieses Spiel dem katalanischen Klub die Chance, mehr Platz zwischen den beiden Rivalen zu schaffen. Barcelona nutzte das aus.

Barcelona war die meiste Zeit des Spiels die bessere Mannschaft. Gavi, der jetzt offiziell als Spieler der ersten Mannschaft mit der Nummer 6 registriert ist, verband sich gut mit Pedri, Frenkie de Jong und Sergio Busquets im Mittelfeld. Obwohl Barcelona wie gewohnt den größten Teil des Balls behielt, verhinderte Betis in der ersten Halbzeit jeden Treffer. Aus dem gleichen Grund machte Barcelona jeden Eigentorversuch von Betis zunichte.

In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel jedoch offener. Das gilt sowohl für die Torschützenliste als auch für die Kontroverse.

Barcelona und Betis bereiten sich auf ein Drama vor

Obwohl Barcelona in der ersten Stunde des Wettbewerbs dominant wirkte, schien ein Spieler fehl am Platz zu sein. Raphinha, leider außer Form und Selbstvertrauen, schien das Spiel nie zu verstehen.

Dann, in der 65. Minute, sorgte Alejandro Balde für das Gegenmittel, indem er den Brasilianer zur Eröffnung des Spiels eintippte. Der Beginn des Wechsels zu Barcelona zog jedoch ernsthaften Zorn von Betis und seinen Anhängern auf sich. Ein Foul an Gavi unterbrach das Spiel, aber der Ball rollte von der Stelle des Verstoßes weg. Frenkie de Jong, immer der Opportunist, begann schnell zu spielen und fütterte Balde einen Ball über den Flügel. Als de Jong den Freistoß ausführte, war er jedoch gut 10 Meter von der Stelle entfernt, an der Gavi überhaupt zu Boden gegangen war.

Robert Lewandowski nahm mit einem Tor in der 80. Minute etwas Dampf aus dem Spiel. In echter Torjäger-Manier stürzte sich der polnische Nationalspieler auf einen losen Ball aus einer Ecke und steckte ihn an Real Betis-Torhüter Rui Silva vorbei.

Betis war jedoch noch nicht fertig. Immer noch verärgert darüber, dass die Schiedsrichterentscheidungen nicht in ihre Richtung gingen, drängte Betis nach vorne. In der 85. Minute zwang Betis den Ball zum Tor über die Linie. Youssof Salaby lancierte einen Suchball von der rechten Seite. Jules Koundé, der als rechter Verteidiger von Barcelona arbeitete, hatte den Ball und ging ins Tor. Der Franzose war einfach nicht darauf vorbereitet, dass der Ball so weit kam.

Ein entscheidender Sieg

Die Halbierung des Rückstands durch Betis machte die letzten 10 Minuten sicherlich spannend. Durch eine Welle pfeifender Anhänger hielt Barcelona am Sieg fest. Es ist der vierte Ein-Tore-Sieg der Mannschaft in Folge. Die vorherigen drei waren alle 1-0 Shutouts.

Zur Halbzeit der heimischen Saison fliegt Barcelona. 50 Punkte, zwei Unentschieden und eine Niederlage reichen aus, um einen Vorsprung auf Real Madrid zu haben. Gewährt, Los Blancos ein Spiel weniger als Barcelona gespielt. Dennoch hat Barcelona die meisten Tore erzielt und mit Abstand die wenigsten Gegentore kassiert. Barcelona hat sieben Gegentore in 19 Spielen. Drei davon waren bei der einzigen Niederlage des Vereins in dieser Saison bei Real Madrid.

Real Madrid ist morgen auf ESPN+ im Einsatz, während Barcelonas nächstes Spiel ein Heimspiel gegen eine kämpfende Mannschaft aus Sevilla ist. Betis wird versuchen, am Sonntag wieder in Form zu kommen, wenn es Celta Vigo empfängt.

FOTO: IMAGO / CordonPress