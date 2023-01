Barcelona setzte seine beeindruckende Form in der La Liga fort, als sie am Samstagabend im Estadio Montilivi mit 1: 0 an Girona vorbeikamen.

Der eingewechselte Pedri erzielte das einzige Tor des Spiels, um den katalanischen Giganten drei riesige Punkte zu bescheren.

Xavis Männer waren kaum in Bestform, aber das Ergebnis führt dazu, dass sie in der Ligawertung sechs Punkte Vorsprung auf Titelverteidiger Real Madrid haben.

Barcelona musste auf das gesperrte Sturmduo Robert Lewandowski und Ferran Torres verzichten.

Kampf der Katalanen

Es wurde als hartes Auswärtsspiel für die Katalanen in Rechnung gestellt, da der neu beförderte Girona ins Spiel kam, nachdem er nur zwei seiner letzten neun Spiele mit 12 Sitzen verloren hatteth in der Liga.

Barcelona startete besser als die beiden Mannschaften, die in den ersten zwanzig Minuten den Ballbesitz dominierten, bevor sich Girona vor ihren Heimfans beruhigte.

Der französische Flügelstürmer Ousmane Dembele musste in der 26th Minute, als er vom Feld humpelte und sein Bein packte. Xavi wird hoffen, dass die Verletzung nicht zu schwerwiegend ist, da Dembele in dieser Saison in atemberaubender Form war, nachdem er 5 Tore erzielt und 5 Vorlagen gegeben hat.

Keines der Teams konnte seine Autorität im Spiel unter Beweis stellen, da der Platz begrenzt war und das kalte Wetter den Spielern kaum half, Schwung zu gewinnen. Barcelona hatte jedoch kurz vor der Halbzeit eine große Chance, in Führung zu gehen, aber Gironas Keeper Paulo Gazzaniga rettete Pedris zahmen Schuss aus dem Strafraum.

Durchbrechen der Sackgasse

Eine Viertelstunde nach Wiederanpfiff gelang Barcelona nach einem wunderbaren Wechselspiel im letzten Drittel endlich der Ausgleich. Ansu Fati passte einen Ball zu Jordi in die linke Flanke, der ihn dann mit einer einladenden niedrigen Hereingabe in den Fünfmeterraum schickte.

Gazzaniga lockerte seine Linien auf, was ein Routinegriff hätte sein sollen, und es war Pedri, der in ein leeres Netz einschob, um seine Mannschaft in Führung zu bringen.

Vier Minuten später hatte Girona den Ball im Netz, doch der Treffer wurde nicht anerkannt, da Arnau Martinez eindeutig ins Abseits getreten war.

In den letzten 20 Minuten herrschte Einbahnverkehr, als die Hausherren auf der Suche nach dem Ausgleich Druck ausübten.

Die Gastgeber wären enttäuscht, keinen Elfmeter zugesprochen zu bekommen, da Barcelonas Verteidiger Eric Garcia nach einer Ecke in der 73 seinen Arm um Cristhian Stuanis Taille gelegt hatterd Minute.

Ivan Martin verpasste dann unerklärlicherweise aus nur sechs Metern Entfernung in der 86th Minute, als Barcelonas Torhüter Marc-Andre ter Stegen wie angewurzelt auf der Stelle stand. Die Blaugrana hielten ihren dritten 1:0-Sieg in Folge und haben nun sieben ihrer letzten acht LaLiga-Spiele gewonnen und dabei fünf Mal ohne Gegentor gespielt.

Barcelona hat derzeit 47 Punkte, nachdem es ein Spiel mehr bestritten hat als Real Madrid, das am Sonntagabend den drittplatzierten Real Sociedad empfängt.

Bildnachweis: IMAGO / Pressinphoto