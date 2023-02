CNN

Barcelona mag dan La Liga leiden met een knappe marge van acht punten, maar opnieuw kwam de Catalaanse club in de Europese competitie tekort en verloor met 2-1 van Manchester United op Old Trafford om de Europa League met 4-3 te verlaten.

De Brazilianen Fred en Antony verzekerden zich van de comeback-overwinning voor de Engelse Premier League-ploeg, nadat Robert Lewandowski de bezoekers in de eerste helft op voorsprong had gezet vanaf de penaltystip.

Het is de eerste keer sinds het seizoen 1998-1999 dat Barcelona er niet in is geslaagd de laatste 16 in de Europese competitie te bereiken en de eerste nederlaag van het team sinds oktober, waarmee een einde kwam aan een ongeslagen reeks van 18 wedstrijden.

Vorig seizoen verloor Barcelona van Eintracht Frankfurt in de kwartfinales van de Europa League, nadat het in Europa’s tweederangs bekercompetitie was geëindigd nadat het als derde eindigde in zijn Champions League-groep.

De vervroegde uitstap zal een deuk in de financiën van Barcelona veroorzaken nadat het tijdens de Covid-pandemie in een financiële crisis terechtkwam, en zal ook bijdragen aan de ellende van een club die momenteel te maken krijgt met wijdverspreide kritiek te midden van een schandaal over betalingen van scheidsrechters dat het Spaanse voetbal in zijn greep houdt.

“Het is een grote teleurstelling, maar ik geloof dat we dit seizoen beter waren dan in het vorige, we kwamen tenminste opdagen”, vertelde Xavi aan Movistar Plus, per Reuters.

“We speelden tegen topclubs als Bayern München, Inter Milan (in de Champions League) en nu Manchester United en konden hun niveau niet halen.

Wat ons nu rest is om nederig te zijn en zelf te evalueren hoe we volgend seizoen beter kunnen concurreren op het hoogste niveau in Europa.”

Voor Manchester United blijft het seizoen er een die veel belooft, aangezien de club in vier competities blijft.

Manager Erik ten Hag was opgewekt na de winst van donderdag. “Dit is een nieuwe stap, want als je Barcelona kunt verslaan – een van de beste teams op dit moment in Europa – kan je geloof heel sterk zijn, want dan denk ik dat je iedereen kunt verslaan”, zei hij tegen verslaggevers.

“Het was een magnifieke avond. Ik vind het geweldig als je Barcelona kunt verslaan met acht punten voorsprong op Real Madrid in LaLiga en we hebben Real Madrid deze week zien spelen (tegen Liverpool). We hebben een schitterende prestatie neergezet.”

Ten Hag en zijn spelers moeten zich nu richten op de League Cup-finale tegen Newcastle op Wembley op zondag, waar de club hoopt de eerste prijs sinds 2017 te winnen.