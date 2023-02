Nach einem unglaublich dramatischen (und teuren) Januar ist das Transferfenster nun geschlossen. Aber jetzt wenden wir uns dem Sommer zu und die Gerüchte sind bereits in voller Kraft! Die neuesten Transfernachrichten, Klatsch und Buzz – sowie alle abgeschlossenen Geschäfte.

TOP STORY: Barcelona, ​​Atlético, AC Mailand haben Aubameyang im Auge

Barcelona, ​​Atletico Madrid und der AC Mailand sind alle in Alarmbereitschaft Pierre-Emerick Aubameyang’s Ausscheiden aus Chelseas Champions-League-Kader, wie The Daily Mail berichtete.

Redakteurfavoriten 2 Verwandte

In der Zeit, seit die Entscheidung von Chelsea-Trainer Graham Potter Anfang dieser Woche bekannt gegeben wurde und Aubameyangs Zukunft an der Stamford Bridge in Zweifel gezogen wurde, hat das Trio der europäischen Giganten alle im Vorfeld eines möglichen Wechsels im Sommer Nachforschungen angestellt.

Barcelona hatte bereits im Januar den Eifer gezeigt, Aubameyang erneut zu verpflichten, aber alle Hoffnungen, dies zu erreichen, wurden durch Bedenken hinsichtlich der Regeln des Financial Fairplay zunichte gemacht.

Potter musste einen Spieler auslassen, damit er drei von Chelseas Neuverpflichtungen für den Kader der Champions League registrieren konnte, und es war für viele eine Überraschung, dass Aubameyang der Mann war, der ausfiel.

Das kommt daher, dass der Stürmer bereits vor dem kommenden Wettbewerb darum gekämpft hat, sich als beständige Figur an der Stamford Bridge zu etablieren Kai Havertz oft im Angriff eingesetzt.

Seit Potter ihn aus dem Kader gestrichen hat, hat er Aubameyangs Verhalten gelobt und darauf bestanden, dass der Stürmer nichts falsch gemacht hat.

Einige von denen, die Aubameyang nahestehen, haben jedoch den Verdacht, dass Chelsea darauf abzielt, den Stürmer zu entlasten, um einen jüngeren Kader aufzubauen und die Lohnrechnung des Vereins anzugehen.

Pierre-Emerick Aubameyang könnte inmitten seiner Kämpfe bei Chelsea nach einem neuen Verein suchen. Robin Jones/Getty Images

– Stream auf ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mehr (US)

PAPIER-KLATSCH

– Lazio hat ein Treffen zur Diskussion angesetzt Sergej Milinkovic-Savicüber die Vertragssituation des serbischen Nationalspielers, da der aktuelle Vertrag 2024 ausläuft, berichtet Calciomercato, der hinzufügt, dass der Mittelfeldspieler erklärt hat, dass er nicht ablösefrei gehen will. Juventus hat sein Interesse an Milinkovic-Savic aufgrund finanzieller Bedenken zurückgefahren, während Newcastle United ihn haben will und Kontakt mit seinem Agenten aufgenommen hat.

– Mundo Deportivo sagt, Bayern München schaue sich Barcelona an Ansu Fati und drängen hart darauf, den 20-Jährigen zu verpflichten. Ein Angebot der Bayern steht noch aus, auch Manchester United, Arsenal und Tottenham Hotspur schauen auf ihn.

– David Moyes, Manager von West Ham United, wurde gefragt, ob Declan ReisSein Abgang ist unvermeidlich und antwortete, wie von The Independent zitiert: „Ich hoffe, es ist nicht so, ich hoffe, er sieht seine Zeit hier.“ Der Schotte fuhr fort: „Aber schauen Sie, es wird viel darüber geredet, und wenn Sie sehen, was bei den Preisen los ist, denke ich, dass Dec das vermasseln wird [price] aus dem Wasser, das ist sicher, wenn es soweit ist“, unter Bezugnahme auf die Premier League-Rekordgebühr von 106,8 Millionen Pfund, die Chelsea für die Unterzeichnung gezahlt hat Enzo Fernández von Benfica.

– Fabrizio Romano Angedeutet hat sich der Plan des FC Salzburg nach vorne Noah Okafor ist es, im Sommer zu einem Verein in einer Top-Liga zu wechseln. Englische und deutsche Klubs wollten den Schweizer Nationalspieler im Januar verpflichten, aber er entschied sich stattdessen, bis zum Sommer zu warten, um sich auf einen großen Wechsel vorzubereiten.

– Zwei brasilianische Klubs hoffen, den Flügelspieler von Fenerbahce verpflichten zu können Diego Rossi ausgeliehen, gem Ekrem Konur. Der Uruguayer, der zuvor LAFC vertrat, hat in dieser Saison drei Tore und zehn Vorlagen in 32 Spielen in allen Wettbewerben erzielt.