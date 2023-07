Margot Robbie in „Barbie“ und Cillian Murphy in „Oppenheimer“.

Die Zahlen sind da: „Barbie“ oder „Oppenheimer“ – welcher Blockbuster hat das Rennen um die höchsten Einspielergebnisse gewonnen?

Greta Gerwigs (39) „Barbie“ und Christopher Nolans (52) „Oppenheimer“ haben beide einen denkwürdigen Kinostart in Nordamerika hingelegt, wie „Variety“ berichtet. Aber welcher Blockbuster lief erfolgreicher an?

Das Rennen gewann „Barbie“ mit Margot Robbie (33) und Ryan Gosling (42). Die Komödie spielte in Nordamerika bereits das höchste Vorverkaufsergebnis des Jahres ein: 22,2 Millionen Dollar (etwa 19,9 Millionen Euro).

Mit weiteren 48,2 Millionen Dollar (etwa 43,2 Millionen Euro) erreichte der Film am Freitag insgesamt 70,5 Millionen Dollar (etwa 63,3 Millionen Euro). Damit übertraf der rosa Streifen „Spider-Man: Across the Spider-Verse“, der im Juni 51,8 Millionen Dollar (etwa 46,5 Millionen Euro) am ersten Wochenende erreichte.

„Barbie“ bricht Rekord für erfolgreichsten Film einer Regisseurin



„Barbie“ hat außerdem gute Chancen, das größte Drei-Tage-Debüt des Jahres zu erzielen und damit „The Super Mario Bros. Movie“ vom Thron zu stoßen. Und noch einen Rekord könnte Gerwigs Film brechen: Das höchste Einspielergebnis am ersten Wochenende eines Films mit weiblicher Regisseurin.

Seit 2019 hatte sie den Titel „Captain Marvel“, bei dem Anna Boden (43) und Ryan Fleck (46) die Regie führten. Über 153 Millionen Dollar (etwa 137,4 Millionen Euro) müsste Gerwig dafür einspielen. Den Rekord für einen Film, bei dem ausschließlich eine Frau im Regiestuhl saß, dürfte sie nach diesem Wochenende locker erreichen: Den hält derzeit Patty Jenkins‘ (51) „Wonder Woman“ mit 103 Millionen Dollar (etwa 92,5 Millionen Euro).

„Oppenheimer“: drittgrößter Filmstart in Nolans Karriere



Auch Nolans „Oppenheimer“ beeindruckte am ersten Kino-Wochenende. Der Film mit Cillian Murphy (47) in der Hauptrolle wird nach „The Dark Knight“ und „The Dark Knight Rises“ der drittgrößte Filmstart in Nolans Karriere sein.

Das Biopic spielte 33 Millionen Dollar (29,6 Millionen Euro) am Eröffnungstag ein, inklusive der Vorpremieren am Donnerstag. Damit ist er auf dem besten Weg, eines der besten Einspielergebnisse am ersten Wochenende aller Zeiten für einen Film mit Altersfreigabe zu erreichen. Damit stünde er in einer Reihe mit Filmen wie „Deadpool“, „It“ oder „Joker“.

SpotOnNews