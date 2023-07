Mitte Juli wird es rosa auf den Bildschirmen dieser Welt leuchten: Denn dann kommt der erste echte Film „Barbie“ ins Kino, der uns in die schrille und surreale Welt der gekommenen Barbie-Puppe entführt zum Leben. Und das ist so rosa, dass es sogar weltweit zu Engpässen bei der Farbe gekommen sein soll. Produktionsdesignerin Sarah Greenwood sagte vor einem Jahr nach den Dreharbeiten zur Zeitschrift Architectural Digest: „Der Welt ging das Rosa aus.“ Denn für die Bemalung des Filmsets wurden so große Mengen Barbie-Farbe benötigt, dass es zu Lieferengpässen gekommen sein soll.

Margot Robbie ist die Farbe Rosa in Person



Allerdings ging einem die Farbe Pink nicht aus – zumindest was die Kleidung angeht. Denn Hauptdarstellerin Margot Robbie bekommt die Fans nicht nur im Film in zahlreichen rosa Kostümen zu sehen, sondern auch bei den zahlreichen Presseevents und roten Teppichen rund um den wohl am meisten gehypten Film des Jahres.

Robbie ist hier nur noch in Pink abgebildet. Vom rosafarbenen Paillettenkleid bis zum knallrosa Minirock ist alles dabei. Die 33-Jährige zeigt nicht nur, wie vielseitig die knallige Farbe getragen werden kann – sie macht sie auch zur absoluten Trendfarbe des Jahres. Bei der „Barbie“-Premiere in Seoul trug Robbie ein pastellrosa paillettenbesetztes Versace-Ensemble mit Midirock und Gürtel. Dazu kombinierte die Schauspielerin eine rosafarbene Handtasche, ebenfalls von Versace, und leuchtend rosafarbene Heels.

Die Bedeutung der rosa Denkweise



Doch Robbie, alias Barbie, war nicht der Erste, der das modische Potenzial der leuchtenden Farbe erkannte. Bereits 1957 – und damit zwei Jahre bevor die erste Barbie-Puppe auf den Markt kam – sang Kay Thompson im Musical „Ein süßer Fratz“ (The Pink Mannequin): „Rot ist tot, Blau ist durch, Grün ist obszön und Braun.“ ist tabu.“ Die Sängerin verkörpert im Film die Chefredakteurin eines Modemagazins, die in Pink eine Veränderung des weiblichen Lebensgefühls und des weiblichen Frauenbildes sieht. Ihre Worte waren vor 66 Jahren: „Aber sag ihr, wenn sie nachdenken muss, dann denk rosa!“ (dt.: „Aber sag ihr: Wenn sie denken muss, soll sie pink denken“) Getreu dem Motto: Selbstbewusste, unabhängige Frauen tragen Pink.

Wer immer noch vor Vorurteilen die Nase rümpft, sollte den Looks von Margot Robbie in der Galerie oben eine Chance geben. Hier haben wir die schönsten rosa Outfits der Schauspielerin zusammengestellt.

„Barbie“ startet am 20. Juli 2023 in den deutschen Kinos.

Quelle: „Architectural Digest“