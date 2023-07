Wer nichts zu verbergen hat, braucht keine Vorhänge – oder gar keine Außenwände, wie Barbie in ihrer superamerikanischen Puppenhausvilla. Die Nachbarn sind alle nett, jeder sonnige Tag hier ist „der beste Tag“ und Sex hat man auch nicht, weil weder Barbie noch Ken Geschlechtsorgane haben. Das ist eines der vielen Nebenthemen des Films. Das wiederum ist nicht der Grund dafür, dass Greta Gerwigs „Barbie“ kein Kinderfilm ist.

Denn der Film, den sie auch gemeinsam mit ihrem Mann, dem Regisseur Noah Baumbach, geschrieben hat, bleibt harmlos. Auch weil Barbie uns Zuschauern gegenüber gesteht, dass sie Ken überhaupt nicht liebt. Das Schwierige an „Barbie“ ist, dass der Film – trotz der Geradlinigkeit der Geschichte – übermäßig komplex ist.

„Barbie“ beginnt düster und landet bei Mattel

Barbie wacht eines Morgens nach ewig jungen und sonnenverwöhnten Jahrzehnten auf – und denkt plötzlich an den Tod! Diese existenzielle Erfahrung verleiht ihr eine Bodenständigkeit, die die sterile Leichtigkeit von Barbieland für sie nicht mehr lebensfähig macht. Barbie als psychisches Gift für Mädchen? NEIN!

Du kannst ihr nur in der realen Welt helfen. Da macht sie sich mit all ihrer Naivität auf den Weg. Sie landet in Santa Monica und betritt die Zentrale des globalen Spielzeugkonzerns Mattel, wo „Barbie“ 1959 von Ruth Handler konzipiert und seitdem immer wieder verändert wurde.

Frauen sind das Zentrum der Macht in „Barbie“.

Gerwig möchte mit dem Vorurteil aufräumen, Barbie sei die psychisch verheerende Verkörperung einer Luxushausfrau, die sich zwanghaft am Schönheitsideal einer Schaufensterpuppe orientiert.

Denn alle wichtigen Positionen (einschließlich eines an Michelle Obama orientierten Präsidenten) und Berufe (vom Arzt über den Astronauten bis zum Journalisten) sind im Barbieland mit Frauen, also Barbies, besetzt.

Der Schlankheits- und Schönheitskult bleibt jedoch unkritisch nahezu unangetastet. Doch wie steht der Film zur Barbie-Welt? Ist es das Paradies? Ja, sagt der Film: ein feministischer! Das ist lustig, denn vor allem Feministinnen haben sich schon immer gegen die Barbie-Puppe gewehrt.

Das Gegenstück in „Barbie“: das männliche Macho-Führungsteam von Mattel

Andererseits kann Gerwig diese rosa Plastikwelt natürlich nicht unangetastet lassen. So wird der Einblick in unsere Welt zu einem lehrreichen Vergleich. Und diese Realität wird unverblümt als patriarchalisch bezeichnet, weil alles von Männern dominiert wird – einschließlich eines rein männlichen Macho-Führungsteams bei Mattel (mit Will Farrell als CEO).

Umgekehrt statten diese hierarchischen Ego-Idioten aus unserer Realität Barbieland einen Gegenbesuch ab – was im Film nur mäßig lustig ist. Für intelligente Nuancen in der Gesellschaftsanalyse ist hier kein Platz. Bei der Idee ihres Spiels „verkehrte Welt“ verliert die Regisseurin irgendwie den Überblick.

Ryan Gosling gibt Ken und ist „Kenough“

Übrigens fühlt sich Ken zum ersten Mal in unserer Welt respektiert. Und das wiederum ist ein gelungener Aspekt dieses rosa Feuerwerks: die Forderung nach der Emanzipation des Mannes, der weinen darf. Sein mangelndes Selbstvertrauen als Dauer-Beachboy kompensiert Ken manchmal mit einem „I Am Kenough“-T-Shirt – was bedeutet: Mir geht es gut, so wie ich bin. Am Ende verspricht Barbie auch für die Zukunft eine Männerquote für wichtige Jobs im Barbieland.

Alle von Gerwig aufgeworfenen individualpsychologischen Fragen sind lustig und immer wild, werden aber letztendlich oberflächlich behandelt. Auch bei der sprichwörtlichen Frage „Wer bin ich und wenn ja, wie viele?“ es läuft nicht gut. Barbie (und auch Ken) steckt in einer Identitätskrise, so viel ist klar. Zu unentschlossen für einen modernen Zeitgeistspiegel.

Die Verfilmung „Barbie“ ist ein rosa Salat

Aber liegt es daran, dass sie keine echte Geschlechtsidentität haben? Der Film legt das nahe. Oder liegt es vor allem an Barbie, dass es zu viele Versionen, also Alter Egos, gibt? Auch das ist Teil der Geschichte. Aber alles sind nur Fragmente. Und was bedeutet Kens Pferdebesessenheit und woher kommt sie?

Greta Gerwig („Francis Ha“, „Lady Bird“) hatte schon immer eine etwas seltsame, intellektuelle Stellung im Hollywood-Zirkus. Aber aus „Barbie“ ist ein rosaroter Salat geworden, der sicherlich lustig anzusehen ist, aber keinen der vielen Ansätze und Ideen nachvollziehbar durchspielt oder gar durchzieht. Und so eine moderne Zeitgeist-Barbie-Version hätte wirklich ein paar seltsame Einsprengsel haben müssen.

Die Hauptdarsteller Margot Robbie und Ryan Gosling sind glaubwürdig und unterhaltsam

Margot Robbie als blondes Model und Ryan Gosling als blonder Sixpack Ken hingegen machen ihr asexuelles, aber eindeutig heterosexuelles Ding gut, weil sie die Grenzen des vorgegebenen Klischeerahmens amüsant ausnutzen und den Plastikpuppen einen Hauch von Selbstvertrauen verleihen Fleisch und Blut.

Und dass sich Mattel als Rechteinhaber an dem bösen Spiel beteiligte – unter anderem mit der Erwähnung der Steuerhinterziehungsdelikte des Barbie-Erfinders und der Verunglimpfung der männlichen Firmenstruktur –, zeugt von überraschend selbstironischer Größe. Abschließend könnte es einen Wettbewerb geben: Wer nach den zwei Stunden Film die Geschichte von Barbie noch einmal erzählen kann, bekommt eine Barbie und einen Ken – dieses Mal mit Genitalien.

