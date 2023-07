Vietnam hat den kommenden Barbie-Film verboten, weil in einer Szene eine Karte zu sehen ist, die das von China beanspruchte Gebiet im Südchinesischen Meer zeigt.

Lokalen Medien in Vietnam zufolge enthält der Film eine Karte mit der „Neun-Striche-Linie“, einer Darstellung von Chinas Gebietsansprüchen im Südchinesischen Meer.

Die U-förmige Linie stellt Gebiete dar, die China beansprucht hat. Dazu gehören Gebiete, die Vietnam als Festlandsockel betrachtet und für die es Ölkonzessionen erhalten hat.

„Barbie“ – mit Margot Robbie und Ryan Gosling in den Hauptrollen – sollte am 21. Juli in Vietnam in die Kinos kommen.

Im Jahr 2019 zog die vietnamesische Regierung den Animationsfilm „Abominable“ von DreamWorks zurück und verbot letztes Jahr aus dem gleichen Grund den Sony-Actionfilm „Unchartered“.

Ken war für einen Kommentar nicht erreichbar.