Lob für die Ausstattung, Margot Robbie und Ryan Gosling, vereinzelte Kritik am Drehbuch: Die ersten Stimmen zu „Barbie“ sind da.

Die ersten Pressestimmen zu „Barbie“ trudeln ein – und sind durch und durch positiv ausgefallen. Ausführliche Kritiken gibt es noch nicht, Medienvertreter haben über die sozialen Medien aber schon ihre ersten Einschätzungen veröffentlicht.

Als „Perfektion“ Beschreibt Katcy Stephan von „Variety“ den Film. Regisseurin Greta Gerwig (39) lieferte ihre Meinung nach einem „nuancierten Kommentar darüber, was es bedeutet, eine Frau zu sein, in einem skurrilen, wunderbaren und zum lachen komischen Film“.

Oscar-Nominierung für Ryan Gosling gefordert



Aus dem starken Cast heben sie insbesondere die beiden Hauptakteure Margot Robbie (33) und Ryan Gosling (42) hervor. Die beiden seien für ihre Rollen als Barbie und Ken „geboren“.

Robbie und Gosling sowie Simu Liu (34) lobt auch Joseph Deckelmeier von „Screenrant“. Den Film bezeichnet er darüber hinaus als „lustig, bombastisch und sehr smart“.

Überhaupt scheinen sich die Kritiker bei den Darstellern einig zu sein. Vor allem Ryan Gosling, der im Vorfeld als zu alt und nicht hübsch genug für die Rolle des Ken bezeichnet wurde, wird gefeiert. Mehrere Beobachter wünschen sich sogar eine Oscar-Nominierung für den Star.

Kritik am Drehbuch



Etwas differenzierter fällt die Bewertung von Sharronda Williams aus. Die Journalistin nennt den Film zwar „witzig, warmherzig und manchmal geradezu lustig“. Doch das Drehbuch habe für sie teilweise etwas „aufgebläht“ gewirkt.

Perri Nemiroff von „Collider“ ist von der Story ebenfalls nicht ganz überzeugt. Die Entwicklung von vielen Nebenfiguren kommt zu kurz.

„Barbie“ sei nicht „der Volltreffer“, den sie sich erhofft habe – oder der er ihrer Meinung nach „angesichts der Themen, die er behandelt, sein müsste“. Dennoch sieht Nemiroff einen „gut gemachten, mutigen Film mit einer SEHR starken Stimme und Vision“. Sie hebt vor allem die Ausstattung und die Kostüme hervor, die dem Kinopublikum das Gefühl geben, wirklich in Barbieland zu sein.

Margot Robbie spielt in „Barbie“ die berühmte Blondine aus dem Hause Mattel, die aus ihrem sorglos pinken Leben in der realen Welt landet. Mattel Films ist als Produzent am Film beteiligt. „Barbie“ startet am 20. Juli 2023 in den deutschen Kinos.

