Barberini schließt nach Attacke auf Monet-Malerei | Kunst | DW

Was am Sonntag im Museum Barberini in Potsdam passiert ist, ist nicht mehr unbekannt – schockiert, wenn man es ansieht, aber nicht unbedingt weniger: Eine Aktivistin und ein Aktivist der Protestgruppe „Last Generation“ haben ein Gemälde von Claude Monet aus der Serie „ Les Meules“ (Heuschober, 1889-1891) mit einer gelben Flüssigkeit, um die Politik zu einem härteren Klimaschutz zu bewegen. Das Werk hängt in der Dauerausstellung des Museums und stammt aus der Sammlung des Stifters und Multimilliardärs Hasso Plattner.

Das Museum hat nun mitgeteilt, dass es bis Ende der Woche geschlossen bleibt. Man wolle mit den Leihgebern der Ausstellung kommunizieren, sagte Museumsdirektorin Ortrud Westheider der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die Hoffnung ist, am kommenden Montag, dem Reformationstag, wieder öffnen zu können.

Hasso Plattner: Ausstellungen in Gefahr

Museumsgründer und Kunstmäzen Hasso Plattner sagte: „Wir werden in dieser Zeit überlegen, wie wir die Sicherheit erhöhen können.“ Das Museum Barberini wird sich umgehend mit allen Leihgebern in Verbindung setzen. Denn das Museum Barberini zeigt seit Samstag eine Surrealismus-Ausstellung mit Leihgaben aus 50 Museen und Privatsammlungen. „Wir müssen abwarten, wie die Kreditgeber dazu stehen und welche Sicherheitsmaßnahmen sie von uns verlangen“, so Plattner weiter.

Angesichts der anhaltenden Attacken von Klimaaktivisten auf Museen weltweit sieht Plattner sogar die Gefahr, dass es „schwieriger, wenn nicht gar unmöglich“ werde, Leihgeber für Ausstellungen im Museum Barberini zu überzeugen. Damit besteht auch die Gefahr, dass Ausstellungen über die Dauerausstellung mit rund 100 Werken aus der Privatsammlung hinaus nicht mehr möglich sind.

Die Sammlung Plattner im Museum Barberini Claude Monet: Getreidehaufen Claude Monets atmosphärischer „Grainstack“ aus der Sammlung Hasso Plattner. Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte Monet (1840-1926) sein serielles Verfahren mit den Heuhaufen, das er später mit seinen Seerosenbildern fortsetzte – ein Wendepunkt in seinem Schaffen. Das Werk ist einer der Höhepunkte von Plattners Leihgabe an das Museum Barberini.

Die Sammlung Plattner im Museum Barberini Alfred Sisley: Schnee in Louveciennes Winterlandschaften waren eine Spezialität des in Frankreich lebenden englischen Malers Alfred Sisley (1839-1899). Der Verödung und Verwüstung der Natur hat er gekonnt Ausdruck verliehen. Schneelandschaften im Allgemeinen gehörten zu den Lieblingsmotiven der Impressionisten. Hier konnten sie das wechselnde Licht mit einer nuancierten Farbpalette wiedergeben.

Die Sammlung Plattner im Museum Barberini Claude Monet: Villen in Bordighera Während eines Italienaufenthalts im Jahr 1884 entdeckte Monet das Mittelmeer. Dann malte er dieses farbenfrohe Werk – als Hommage an einen Garten, der im mediterranen Licht erstrahlt. Der Maler war von beidem begeistert. Und machte damit den Impressionisten alle Ehre, die vor allem versuchten, den Moment einzufangen.

Die Sammlung Plattner im Museum Barberini Claude Monet: Der Hafen von Le Havre am Abend Das Werk zählt zu Monets stilistisch radikalsten Werken der frühen 1870er Jahre. Mit schnellen Pinselstrichen fängt Monet die verschwommenen Formen des elektrisch beleuchteten Industriehafens bei Nacht ein. Ein Schock für die Kritik, denn die dicken Farbtupfer und sichtbaren Pinselstriche widersprachen mit ihrer Skizzenhaftigkeit der angesagten, akademischen Malweise.

Die Sammlung Plattner im Museum Barberini Gustave Caillebotte: Rue Halévy, Blick vom sechsten Stock Der Blick fällt tief hinab in eine belebte Straßenschlucht. Die stolzen Häuser der Rue Halévy sind in ein diffuses, aber kalt strahlendes Winterlicht getaucht. Die Boulevards von Paris waren ein beliebtes Motiv für die Impressionisten, darunter Gustave Caillebotte (1848-1894). Sein Werk entstand 1878.

Die Sammlung Plattner im Museum Barberini Raoul Dufy: Am Strand von Sainte-Adresse Der französische Maler und Zeichner Raoul Dufy (1877-1953) war zunächst von Vincent van Gogh und Paul Gaugin und den Impressionisten beeinflusst, bevor er sich dem Fauvismus zuwandte. Die Strandszene von Sainte-adresse entstand 1906 und stammt aus Dufys impressionistischer Phase. Wenn Sie es betrachten, können Sie die Frische des Meeres wirklich spüren. Ein warmes Licht erhellt die Szenerie.

Die Sammlung Plattner im Museum Barberini Camille Pissarro: Hoarfrost, eine junge Bäuerin macht ein Feuer Eine junge Bäuerin und ein Kind entzünden aus Stöcken und dünnen Ästen ein Feuer. Dichter Rauch steigt auf und zeigt die Feuchtigkeit im Brennholz an. Die Wiese, auf der die Kühe grasen, ist mit Rauhreif bedeckt. Jacob Abraham Camille Pissarro (1830-1903) war einer der bedeutendsten und produktivsten impressionistischen Maler. Doch erst gegen Ende seiner Karriere fand er sein Publikum.

Die Sammlung Plattner im Museum Barberini Gustave Caillebotte: Die Brücke von Argenteuil und die Seine Die Brücke von Argenteuil überspannt die Seine. Unten sieht man den Schiffsverkehr und Häuser am gegenüberliegenden Ufer. Ein Fotograf hätte vermutlich dieselbe Perspektive gewählt. Aber auch Gustave Caillebotte (1848-1894) erwies sich als aufmerksamer Beobachter. Dieses und weitere Werke aus Hasso Plattners Impressionisten-Sammlung sind nun im Museum Barberini zu bewundern.

Die Sammlung Plattner im Museum Barberini Hasso Plattner: Ein leidenschaftlicher Sammler Mit Leidenschaft und Kunstverständnis hat der Kunst- und Wissenschaftsmäzen eine millionenschwere Sammlung zusammengetragen. Sein Vermögen machte er als Gründer und Teilhaber des Softwareunternehmens SAP. Rund 100 impressionistische Werke hinterlässt er nun dem von ihm gegründeten Kunstmuseum Barberini in Potsdam. Dort entsteht ein europaweit bedeutender Hotspot des Impressionismus. Autor: Stefan Dege



Vor etwas mehr als einer Woche warfen Umweltaktivisten in der National Gallery in London Tomatensuppe auf Vincent van Goghs „Sonnenblumen“ (1888) und forderten Großbritannien auf, neue Öl- und Gasprojekte zu stoppen. Der Rahmen wurde während der Aktion leicht beschädigt.

Die Aktionen der jungen Klimaaktivisten der „letzten Generation“ laufen nun schon seit Monaten. Immer wieder kleben sie an berühmten Kunstwerken, um die Politik zu konsequenterem Handeln beim Klimaschutz zu bewegen. Im August klebten zwei Aktivisten in der Berliner Gemäldegalerie an einem Werk von Lucas Cranach dem Älteren und in Dresden an der weltberühmten „Sixtinischen Madonna“ von Raffael. Ähnliche Aktionen gab es unter anderem in Florenz und London.

Dies ist die aktualisierte Version eines Berichts vom 23.10.2022.

