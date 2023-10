Von „Du“ zu „Du“: Barbara Schöneberger und Günther Jauch tranken in der 1000. „NDR-Talkshow“ auf Brüderlichkeit. „Die Frage, die mir am häufigsten gestellt wird, wenn ich nach meinem Job gefragt werde, ist: Kennen Sie Herrn Jauch wirklich?“ sagte Schöneberger (49) am Freitagabend. „Es ist mir nie in den Sinn gekommen, deinen Vornamen zu verwenden. Jetzt ist mir aufgefallen, dass es in Ihrem Umfeld wirklich sehr wenige Menschen gibt, die Ihren Vornamen verwenden …“ Jauch (67) reagierte kurz und sagte dann: „Spüre ich ein Restbedürfnis bei Ihnen?“ Das Gespräch endete mit Jauchs Satz „ Barbara, ja, das tue ich.“

Beide stießen mit Champagner an und feierten den ritualisierten Übergang von Siezen zu Duzen durch Trinken. Auf RTL moderieren Schöneberger und Jauch seit Jahren gemeinsam mit Thomas Gottschalk (73) eine Gameshow („Weil sie nicht wissen, was los ist! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“).

Jauch in NDR-Show: „Ich wurde nach einem in Russland verstorbenen Onkel benannt“

„Ich weiß nicht, ob ich das auf Dauer durchhalten kann“, sagte Schöneberger nach dem Toast. „Ich habe mich so daran gewöhnt und es war immer so ein Stadtgespräch, dass ich es dir erzählt habe“, sagte sie mit einem kleinen Versprecher. „Es fällt mir immer noch etwas schwer zu sagen, aber wir werden es schaffen.“

Talkshow-Gast Ina Müller warf aus der Runde ein: „Herr. Jauch ist auch schöner als Günther.“ „Herr. Jauch“ sieht etwas eindrucksvoller aus.

Jauch erklärte dann: „Ich wurde nach einem Onkel benannt, der in Russland starb.“ Günther war in den 1920er Jahren – noch vor Heinz – der häufigste männliche Vorname in Deutschland. Aber er bemerkte auch, dass es keinen Günther mehr gab.

Nennt Carolin Kebekus ihr Kind Günther? „Alles ist noch offen“

Anschließend fragte Müller die schwangere Carolin Kebekus, die ebenfalls in der Gruppe saß, ob es ihr möglich sei, ihr Kind „Günther“ zu nennen. Kebekus sagte nur: „Es ist noch alles offen.“

Die Live-Jubiläumsübertragung zur 1000. Ausgabe der „NDR Talkshow“ war am Freitagabend ab 22 Uhr zu sehen

Mit ihrem Kollegen Hubertus Meyer-Burckhardt hatte Schöneberger eine halbe Stunde mehr Zeit als sonst für die Talkgäste, zu denen neben Jauch, Müller und Kebekus auch Florian David Fitz, Christoph Maria Herbst, Tim Mälzer und Mario Barth gehörten.