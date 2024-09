In einem metallisch schimmernden Jumpsuit lehnt Barbara Becker (57) an der Schulter ihres Liebsten, ihre Lederjacke hat sie lässig über die Schultern drapiert. Ihre Söhne Elias (25), Noah (30) und dessen Freundin Brittany Foushé komplettieren den Patchwork-Schnappschuss auf Instagram.

Barbara Becker zeigt stolz ihr Liebesglück

23 Jahre nach ihrer Trennung von Tennisstar Boris Becker (56) und einer weiteren Ehe mit dem Künstler Arne Quinze (52), die von 2009 bis 2011 hielt, schwebt die 57-Jährige aktuell wieder im siebten Himmel.

Kennengelernt hat sich das frisch verliebte Paar laut BUNTE-Magazin über gemeinsame Bekannte in Miami. Der Mailänder soll sofort von dem attraktiven Designer angetan gewesen sein. Da er selbst seit vielen Jahren eine Wohnung in Miami Beach besitzt, verlief das erste Treffen recht unkompliziert. Beide waren damals Single. Von der Mutter seiner drei Kinder – zwei erwachsene Töchter im Alter von 24 und 26 Jahren sowie ein 14-jähriger Sohn – lebt Montini bereits seit zehn Jahren getrennt. Barbara Becker hingegen lebt seit 2020 alleine in ihrer Villa in Miami.