Barack Obama argumentiert, dass „wir alle mitschuldig sind“ am Israel-Hamas-Konflikt und fordert die Anerkennung der ganzen Wahrheit

Der frühere Präsident Obama sagte in einem Interview auf Pod Save America, dass die USA zugeben müssten, dass „wir alle mitschuldig sind“ am Israel-Hamas-Konflikt und fügte hinzu: „Niemand hat saubere Hände.“

Obama argumentierte, wenn es für die USA irgendeine Möglichkeit gäbe, auf den Konflikt im Nahen Osten zu reagieren, müssten die Menschen mehrere Standpunkte anerkennen, die seiner Meinung nach oberflächlich betrachtet „widersprüchlich“ erscheinen könnten.

„Was die Hamas getan hat, war schrecklich und es gibt keine Rechtfertigung dafür. Und was auch wahr ist, ist, dass die Besatzung und das, was den Palästinensern widerfährt, unerträglich sind, und was auch wahr ist, ist, dass es eine Geschichte des jüdischen Volkes gibt, die das getan hat.“ kann entlassen werden, es sei denn, Ihre Großeltern, Ihre Ururgroßeltern, Ihr Onkel oder Ihre Tante erzählen Ihnen Geschichten über den Wahnsinn des Antisemitismus, und wahr ist, dass es gerade jetzt Menschen gibt, die sterben, die nichts damit zu tun haben „Die Hamas hat es getan“, sagte er und merkte an, dass er noch eine Weile weitermachen könne.

Der ehemalige Präsident argumentierte, es sei wichtig, die „ganze Wahrheit“ anzuerkennen, nicht nur eine Seite.

BARACK OBAMA WÄHRT SICH AUF DIE ENTSCHEIDENDE WAHLEN NÄCHSTE WOCHE IN VIRGINIA EIN, EINEN WICHTIGEN WICHTIGSTEN WEG FÜR 2024

Er kritisierte auch Versuche, den Konflikt durch TikTok-„Aktivismus“ und soziale Medien zu diskutieren, und deutete an, dass die Menschen versuchten, „moralische Unschuld zu wahren“, indem sie nur eine Seite der Wahrheit sagten.

„Das wird das Problem nicht lösen. Wenn man also das Problem lösen will, muss man die ganze Wahrheit in sich aufnehmen. Und dann muss man zugeben, dass niemand saubere Hände hat und dass wir alle bis zu einem gewissen Grad mitschuldig sind.“ ,“ er sagte.

Obama sagte auch, er frage sich, was er während seiner Präsidentschaft hätte anders machen können, um „dies voranzubringen“.

„Das ist das Gespräch, das wir führen sollten, nicht nur zurückblickend, sondern nach vorne schauend. Und das kann nicht passieren, wenn wir uns auf unsere Empörung beschränken. Ich würde dich lieber da draußen sehen, wie du mit Leuten sprichst, auch mit Leuten, mit denen du nicht einverstanden bist.“ “ er sagte.

Obama sagt, dass jede israelische Militärstrategie, die die menschlichen Kosten ignoriert, „letztendlich nach hinten losgehen könnte“

Der Podcast „Pod Save America“ veröffentlichte am Samstag einen kurzen Ausschnitt aus dem Interview und sagte, der ehemalige Präsident spreche über „Gewalt in Gaza“.

„Wenn Sie das wirklich ändern wollen, müssen Sie herausfinden, wie Sie mit jemandem auf der anderen Seite sprechen und ihm zuhören und verstehen, worüber er spricht, und es nicht abtun. Denn das kann man nicht retten.“ „Kein Kind ohne ihre Hilfe, nicht in dieser Situation“, fuhr er fort.

Während einer Rede vor seiner Stiftung am Donnerstag sagte er, der Israel-Hamas-Konflikt sei eine „moralische Abrechnung“ für uns alle.

„All dies geschieht vor dem Hintergrund, dass es jahrzehntelang nicht gelungen ist, einen dauerhaften Frieden sowohl für Israelis als auch für Palästinenser zu erreichen“, sagte er. „Eines, das auf echter Sicherheit für Israel, der Anerkennung seines Existenzrechts und einem Frieden basiert, der auf einem Ende der Besatzung und der Schaffung eines lebensfähigen Staates und der Selbstbestimmung des palästinensischen Volkes basiert.“

