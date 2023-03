De Superintendent of Financial Institutions heeft aanvullende maatregelen genomen om de schuldeisers van de Canadese tak van de Silicon Valley Bank (SVB) te beschermen door permanente controle over zijn activa te nemen, aldus een verklaring op woensdag.

De verklaring van het Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada zei ook dat het Ontario Superior Court of Justice een bevel tot liquidatie had verleend dat zou beginnen met “een ordelijk proces onder toezicht van de rechtbank” om de Canadese tak te herstructureren, na de oprichting van de Silicon Valley Bridge Bank.

Deze acties waren verwacht nadat Superintendent of Financial Institutions Peter Routledge eerder de tijdelijke controle over de activa van de Canadese vestiging van SVB had overgenomen nadat Amerikaanse toezichthouders vorige week de in Santa Clara, Californië gevestigde bank hadden gesloten.

“Ik heb deze actie ondernomen om een ​​ordelijke overgang van de Canadese tak van Silicon Valley Bank naar de FDIC-overbruggingsbank te bewerkstelligen”, zei Routledge in de woensdag uitgegeven verklaring.

“Ik ben tevreden dat deze aanpak, ontwikkeld met functionarissen in de Verenigde Staten, in het beste belang is van de schuldeisers van het filiaal.”

Het faillissement van de SVB was het op een na grootste bankfaillissement in de Amerikaanse geschiedenis. De Amerikaanse Federal Reserve Board heeft een herziening aangekondigd van het toezicht op de bank “in het licht van het faillissement”.

Justitie, SEC-onderzoeken

De Associated Press meldde woensdag dat het Amerikaanse ministerie van Justitie en de Amerikaanse Securities and Exchange Commission afzonderlijke onderzoeken zijn gestart naar de ondergang van SVB.

Er zijn ook eisen van politici om te onderzoeken wat er is misgegaan.

De Amerikaanse senator John Thune, de tweede Republikein in de Senaat, zei dat de meeste Republikeinse leden antwoorden willen van toezichthouders over waarom ze “sliepen bij de omschakeling” over de ineenstorting van Silicon Valley Bank.

Amerikaanse toezichthouders sloten de afgelopen dagen ook de in New York gevestigde Signature Bank, de op twee na grootste Amerikaanse bankfaillissement.

In de nasleep van de bankfaillissementen hebben Amerikaanse functionarissen stappen ondernomen om de getroffen SVB- en Signature-depositohouders te beschermen en om het publiek te verzekeren van de veiligheid van het Amerikaanse banksysteem.

Maar de ondergang van SVB, gevolgd door die van Signature Bank twee dagen later, zorgde deze week voor wereldwijde bankaandelen, waarbij investeerders de verzekeringen van de Amerikaanse president Joe Biden buiten beschouwing lieten en noodmaatregelen banken toegang gaven tot meer financiering.

Woensdag was de focus verschoven van de Verenigde Staten naar Europa, waar Credit Suisse een nederlaag leidde in bankaandelen nadat de grootste investeerder zei dat het niet meer financiële hulp kon bieden vanwege wettelijke beperkingen.

In de hoop de zorgen weg te nemen, zeiden de Zwitserse financiële toezichthouder FINMA en de Zwitserse centrale bank dat er geen aanwijzingen waren voor een direct risico op besmetting voor Zwitserse instellingen door de onrust op de Amerikaanse bankenmarkt.