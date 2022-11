Banksy ruft zum Ladendiebstahl auf | Kultur | DW

Am Freitag (19.11.2022) postete Banksy auf seinem Instagram-Account ein Foto eines Schaufensters einer bekannten Modekette in London. Ein bekanntes Banksy-Motiv ist überdimensional hinter den Mannequins zu sehen: Es zeigt den „Flower Thrower“ – einen vermummten Mann, der einen Blumenstrauß wirft. Außerdem wurden einige Kleidungsstücke mit anderen Kunstwerken bedruckt. Am Schaufenster wirbt das Modehaus mit dem Slogan: „Guess x Brandalized with Graffiti by Banksy“.

Der sichtlich unzufriedene Künstler schrieb, dass seine Kunst verwendet wurde, ohne ihn zu fragen. Und weiter: „Vorsicht Taschendiebe: Bitte gehen Sie zu Guess in der Regent Street. Wie kann es falsch sein, wenn Sie dasselbe mit ihren Kleidern machen?“

Viele Likes für Banksys Anruf

Bisher haben mehr als 900.000 User dem indirekten Aufruf zum Ladendiebstahl ein „Gefällt mir“ gegeben. Die britische BBC berichtete, dass kurz nach der Veröffentlichung des Instagram-Posts die Schaufenster der Guess-Filiale verhängt wurden.

Von der Anziehungskraft des Namens Banksy hatte sich die Modekette offenbar viel für ihre neue Kollektion versprochen: Sie soll von der Spraykunst des Künstlers inspiriert sein. Kreativdirektor Paul Marciano erklärte zuvor: „Banksys Graffiti hatten eine phänomenale Wirkung, die in der gesamten Populärkultur Anklang findet.“

Entstanden ist die Kollektion in Zusammenarbeit mit der Firma Brandalised, die „Banksy-Fans bezahlbare Graffiti-Sammlerstücke“ bieten wollte. Kleidung mit Banksy-Motiven ist eine Hommage an seine Arbeit aus der Modebranche, so das Unternehmen. Brandalized wirbt auf seiner Website mit Fotos von Werken und Produkten von Banksy. Es ist jedoch unklar, ob Bansky dem jemals zugestimmt hat.

Banksy sorgt für Aufsehen

Das Mädchen mit dem Luftballon – jetzt geschreddert

Es ist nicht das erste Mal, dass Banksy spektakulär gegen die Vermarktung seiner Kunst vorgeht. Im Herbst 2018 ließ er sein „Mädchen mit Ballon“ mithilfe eines im Rahmen versteckten Mechanismus bei einer Auktion bei Sotheby’s in dünne Streifen zerfetzen – Augenblicke nachdem ein europäischer Sammler es für eine Million Pfund (rund 1,2 Millionen Euro) ersteigert hatte bei einer Auktion gekauft.

Die Identität des bekannten britischen Streetart-Künstlers ist noch unbekannt, nur so viel ist bekannt: Er stammt offenbar aus der Hafenstadt Bristol. Zuletzt verewigte er sich mit mehreren Graffitis an kriegszerstörten Gebäuden in der Ukraine – seine Art der Solidarität.

Banksy engagiert sich für Werke in der Ukraine Banksy bezieht Stellung Diese Frau im Morgenmantel und mit Lockenwicklern im Haar, die auf einem Stuhl vor der Fassade eines ausgebrannten Hauses zu stehen scheint, trotzt dem Krieg: mit Gasmaske und Feuerlöscher in der Hand. Am Donnerstagabend (17.11.) postete Banksy auf Instagram ein Video, das ihn beim Ausschneiden mehrerer Schablonen und beim Sprühen zeigt. Sein Gesicht ist nicht zu sehen.

Banksy engagiert sich für Werke in der Ukraine Handstand auf Trümmern in der Ukraine Der mysteriöse Straßenkünstler hatte bereits am 11. November auf seinem Instagram-Kanal gepostet. veröffentlichte Fotos einer Arbeit an einem zerstörten Haus, aufgenommen im stark verwüsteten Kiewer Vorort Borodyanka. Das Bild oben zeigt ein Mädchen, das einen Handstand auf Trümmern an der grauen Wand eines vom Krieg zerstörten Hauses macht.

Banksy engagiert sich für Werke in der Ukraine Judoka in Kiew Auf diesem ebenfalls in Borodyanka entdeckten Bild wirft ein Kind einen erwachsenen Mann beim Judospiel zu Boden – offenbar eine Anspielung auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin, der ein begeisterter Judoka ist. „Wir sind stärker als David. Sie sind schwächer als Goliath“, kommentierte das ukrainische Verteidigungsministerium die Arbeit auf Twitter.

Banksy engagiert sich für Werke in der Ukraine Tänzerin in Irpin Auch diese Arbeit stammt von Banksy, der vermutlich anonym in der Ukraine unterwegs war. Die Ukrainer zeigten sich in sozialen Netzwerken begeistert. „Danke, dass Sie die Menschen mit Ihrer Arbeit inspirieren und daran erinnern, dass der Krieg noch nicht vorbei ist und viele Menschen, darunter auch Kinder, für die Freiheit kämpfen“, kommentierte ein Instagram-Nutzer.

Banksy engagiert sich für Werke in der Ukraine Die Welt von Banksy Banksy ist einer der berühmtesten Straßenkünstler der Welt. Seine wahre Identität ist noch unklar, zumindest gibt es keine eindeutige Biografie über ihn. Gemälde oder Zeichnungen auf Papier sind für ihn selten. Der britische Künstler sprayt die meisten seiner Bilder anonym auf Hauswände, Mauern und abgerissene Ruinen. Diese Werke sind unverkäuflich.

Banksy engagiert sich für Werke in der Ukraine Wertschätzung der Obdachlosen Dieses Graffiti sollte 2019 auf die Not der Obdachlosen aufmerksam machen. Zwei fliegende Rentiere scheinen eine Parkbank zu ziehen. Auf einem Video, das Banksy ins Internet gestellt hat, liegt ein offenbar obdachloser Mann auf der Bank. Fans feierten Banksy für das gesellschaftskritische Artwork.

Banksy engagiert sich für Werke in der Ukraine Bildzerstörung Eine Auktion bei Sotheby’s sorgte 2019 für einen Coup in London. Nachdem das Gemälde „Girl with a Balloon“ für 1,2 Millionen Pfund verkauft worden war, begann es sich plötzlich selbst zu zerstören – wenn auch nur zur Hälfte. Im unteren Teil des Rahmens war ein Aktenvernichter versteckt. Vom unteren Teil sind nur noch Schnipsel übrig. Das Motiv tauchte erstmals als Wandbild in London auf.

Banksy engagiert sich für Werke in der Ukraine Affentheater – Hergestellt in Großbritannien Auch der Brexit und seine Folgen sind für Banksy ein häufiges Thema. Er konnte das politische Chaos im britischen Parlament nicht vorhersehen. Doch auf dieser riesigen Leinwand (2,8 x 4,5 Meter) entstand 2009 sein Gemälde „Devolved Parliament“. Das Bild wurde am 3. Oktober 2019 in London versteigert – für 9,8 Millionen Pfund (rund 11 Millionen Euro).

Banksy engagiert sich für Werke in der Ukraine Steve Jobs Ein wiederkehrendes Thema in seiner Bildsprache ist der globale Raubtierkapitalismus. Dieses Wandbild hat Banksy im Eingangsbereich des Flüchtlingslagers in Calais an der französischen Ärmelkanalküste gesprüht. Zu sehen ist der verstorbene Apple-Gründer Steve Jobs mit seinem legendären ersten Mac-Computer im Gepäck. Der Vater des Apple-Managers stammte aus Syrien – wie viele Flüchtlinge.

Banksy engagiert sich für Werke in der Ukraine EU-Zwietracht Mit dieser Arbeit mischte sich Banksy 2017 in die Brexit-Debatte in Großbritannien ein. Dieses meterhohe Bild erschien über Nacht an einer Hauswand unweit des Fährhafens von Dover: Ein Mann steht auf einer Leiter und versucht, eine davon zu entfernen die EU-Stars mit Hammer und Meißel. Inzwischen ist das Bild von der Wand verschwunden. Jemand hat es weiß getüncht.

Banksy engagiert sich für Werke in der Ukraine Israelisch-palästinensischer Schlagabtausch Der britische Streetart-Künstler hat sich auch dem israelisch-palästinensischen Konflikt angenommen. 2017 eröffnete Banksy in Bethlehem direkt neben der Sperrmauer ein Hotel, das er mit seiner Kunst ausstattete. Er wolle ein „Zeichen des gewaltlosen Widerstands“ setzen. Seit 2005 hat er viele Werke an dem historischen Ort hinterlassen. Für Touristen gibt es bereits eine „Banksy Tour“.

Banksy engagiert sich für Werke in der Ukraine Krieg ist kein Kinderspiel Banksys Identität bleibt bis heute ein Rätsel. Bekannt ist nur, dass er aus Bristol stammt. Ende der 1990er Jahre kam er nach London und begann, seine visuellen Botschaften an bestimmten Orten auf die Wände zu sprühen, wie hier 2016 in einer englischen Grundschule in Withchurch.

Banksy engagiert sich für Werke in der Ukraine Globale Klimakrise In seiner künstlerischen Art war Banksy schon immer ein Visionär. In seinen Wandarbeiten thematisierte er oft die politischen Probleme der Zukunft, wie hier die Erderwärmung. Diese gesprühte Botschaft in London, die allerdings nicht eindeutig Banksy zugeordnet werden konnte, stammt aus dem Jahr 2009 – lange bevor US-Präsident Trump diesen Satz allen Ernstes verkündete.

Banksy engagiert sich für Werke in der Ukraine Medienkritik Banksy prangert auch die Verrohung der Medienwelt an, die sich gierig auf die Opfer von Kriegen und Terroranschlägen stürzt. Diese Arbeit wurde 2018 in einer Londoner Galerie ausgestellt und nicht auf eine Hauswand gesprüht. Sein Gemälde „Devolved Parliament“ ist ebenfalls gerahmt und wurde für die Auktion bei Sotheby’s mit einem Schätzwert von 1,8 bis 2 Millionen Euro bewertet. Autor: Heike Mund, Suzanne Cords



suc/fab (dpa, Reuters)