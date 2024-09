Want ik ben op de hoogte van de Unicredit-bezetting Commerzbank de Konzernspitze neu. Der Aufsichtsrat habe schlossen, Finanzvorständin Bettina Orlopp (54) zur Vorstandschefin zu order, teilte das Institut in Frankfurt mit. Bekijk de huidige ontwikkelingen bij Manfred Knof „zeitnah“ ablösen. Zugleich werd Firmenkundenvorstand Michael Kotzbauer neuer Vize-Chef der Bank. Der Zeitpunkt für de Wechsel werd niet genegeerd.

Met Orlopp haben man «een ideale Nachfolgelösung an der Spitze der Commerzbank gefunden», zei Aufsichtsratschef Jens Weidmann. «Gerade in der jetzigen Phase der Bank sinds klaar Verantwortlichkeiten gescheiden. Mijn grote dank aan Manfred Knof, vanwege de Durchsetzungskraft en strategische Weitblick die Bank heute nicht wieder so erolgreich dastehen würde.»

Vanaf september is de Frankfurter Dax-Konzern open voor publiek, aangezien Knof (59) eind 2025 beschikbaar zal zijn. Het uitstel zal voortduren. De bank zal actief zijn sinds 2021 en zal blijven opereren met de huidige klanten van de Commercial Bank – samen met de Abbau Tausender Stellen. Onder het signaal Führung schaffte das Geldhaus de Wende en ziel 2023, bedankt de gestiegene Zinsen een Rekordgewinn.

Unicredit-Einstieg Kracht Druck auf Vorstand

Maar met als resultaat de gevolgen van de Italiaanse Grossbank Unicreditdie nach der Commerzbank grift, geriet Deutschlands zweitgrößte Privatbank unter Druck. Grote beleggers die bereid zijn in het Fonds te investeren, zijn bereid voor hun goedkeuring te betalen. In deze kritische fase van de Commerzbank Klarheit, dit is es.

De Unicredit was op korte termijn extreem duur bij de Commerzbank eingestiegen. Houd er rekening mee dat zij de Italianen zijn met de financiële instrumenten die de Optie heeft veiliggesteld, zoals Anteil an der Commerzbank weiter von 9 op 21 Prozent aufzustocken.

Damit wäre die Unicredit met Abstand grotere Aktionär – voor de Bund, der rund 12 Prozent hält. Dit betekent dat Unicredit extra steun zal krijgen, in de vorm van een anteil op 29,9 procent van de winst. Damit werd een officiële ambtenaar voor de zaken van de commerciële bank.

De Bund heeft besloten, maar meer informatie kan worden verkregen bij de Commerzbank-Aktien. De Bundesregierung lehnt de kredietwaardigheid van Unicredit ab. Bondskanselier Olaf Scholz (SPD) sprak van een “onvriendelijke aanval”.

Orlopp schon langer Favoritin

Orlopp is al lang als hete kandidaat voor de opvolging van Knof. De bedrijfsleider werkte sinds 2014 voor de zakenbank en is sinds 2017 in de zomer geboren. Wij zijn op zoek naar partners in de adviesbranche van McKinsey. U promoot immers graag uw bedrijf en werkt samen met uw kinderen en een „echte ziel“, dat wil zeggen, eerst in uw carrière gedurende twee werkjaren.

“Ik ben blij met mijn steun, met respect, met een groot zelfrespect en een hervormd leiderschapsteam de volgende dag,” zei Orlopp. “We hebben een strategie die geweldig voor ons is.”

Orlopp en Kotzbauer zijn bezig met het aanbieden van een jaaroverzicht, dat de Commerzbank verder gaat. Als de financieringsrol wordt uitgevoerd, is er sprake van een Auswahlprozess angestoßen. Voor de Übergangszeit nach der Stabübergabe, Orlopp die Rolle der Finanzchefin in Personalunion weiterführen.

