Dat Commerzbank wat bekend is, worden ze winstgevender. Het eigen vermogen is sinds 2027 meer dan 12 prozent steigen en damit höher zoals bisher geplant, teilte der Dax-Konzern mit. In de tussentijd zullen er meer geld en deze acties beschikbaar zijn. De Commerzbank heeft „erhebliches Wachstums- und Wertsteigerungspotenzial“, aldus Aufsichtsratschef Jens Weidmann. De Commercial Bank weerspiegelt de standpunten van het Italiaanse UniCredit dat onder druk staat, wat een aantrekkelijk perspectief biedt.

„Dankzij conservatieve planning zijn we in staat om te doen, daarom kunnen we onze kapitaalkosten sneller maken en toch meer kapitaal hebben voor onze toekomstige acties“, aldus Bettina Orlopp, CEO van Commerzbank. Zorg ervoor dat de kapitaalverhoging en de activatie eenvoudig en duits zijn. De mens streeft naar het jaar 2025 tot 2027 juwelen Ausschüttungsquoten von meer zoals 90 Prozent an.

Commerzbank is een Anstieg des Nettoergebnisses

In 2027 is er een commerciële bank met een geschatte nettowinst van ruim drie miljard euro. In 2023 wordt een totale winst gerealiseerd van 2,2 miljard euro. Dit is het geval bij de Commercial Bank en bij Ertragspotenziale erschließen, etwa im Firmenkundengeschäft, in der Vermögensverwaltung und bei der polnischen Tochter mBank, zei Orlopp.

Befürchtet is via UniCredit bedrijfseigenaar van de Commercial Bank. De afgelopen dagen hadden ze een ontmoeting met de andere federale minister van Financiën Christian Lindner (FDP) en bondskanselier Olaf Scholz (SPD) om de UniCredit-kwesties te bespreken. „Unfreundliche Attacken, feindliche Übernahmen sind nicht das, was sindsdien een goede Sache voor Banken“, zei Scholz. Lindner zei dat de Commerzbank zelfstandig haar verantwoordelijkheid neemt, en dat haar UniCredit abzuwehren is.