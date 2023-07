DDie deutschen Banken haben ihr Filialnetz im vergangenen Jahr weiter ausgedünnt. Wie die Bundesbank am Freitag mitteilte, sank die Zahl der Filialen um 1.266 auf 20.446. Der Rückgang fällt mit knapp 6 Prozent nicht so stark aus wie im Jahr 2021, als die Institute jede zehnte Filiale schlossen. „Diese Entwicklung spiegelt weiterhin den Einfluss der Digitalisierung auf die Vertriebskanäle durch die verstärkte Nutzung von Online-Banking sowie Maßnahmen zur Kostensenkung in einem herausfordernden Wettbewerbsumfeld wider“, begründet die Bundesbank die seit mehreren Jahren zu beobachtende Entwicklung.

Der Filialabbau wird fortgesetzt

Nach Angaben der Bundesbank war der Rückgang der Filialen bei Großbanken wie der Deutschen Bank oder der Commerzbank erneut stark, allerdings nicht so stark wie 2021, um 318 (minus 7,9 Prozent) auf 3.719. Den bisher veröffentlichten Plänen der Banken zufolge wird sich der Abwärtstrend fortsetzen. Im Sparkassensektor (einschließlich Landesbanken) wurde die Zahl der Filialen von 441 auf 7.470 reduziert. Mit einem Anteil von 36,5 Prozent wird hier jedoch weiterhin die größte Zahl inländischer Filialen bestehen bleiben. Mit gut einem Drittel dahinter folgen die genossenschaftlichen Volksbanken und Raiffeisenbanken. Sie reduzierten ihr Filialnetz um 416 auf 6.894.

Im Jahr 2022 sank die Gesamtzahl der Kreditinstitute um 61 (2021: 160) auf 1.458 Institute. Hierzu trugen 55 Fusionen vor allem im Genossenschaftssektor bei. Sieben Institute hatten ihre Konzessionen zum Betreiben von Bankgeschäften und zur Erbringung von Finanzdienstleistungen zurückgegeben, vier Instituten wurde die Konzession entzogen.