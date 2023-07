Der Studie zufolge verdienen Schweizer Finanzinstitute pro Kunde am meisten. (Foto: dpa) Bankenmetropole Zürich

München Einer Studie zufolge hat der rasante Zinsanstieg im vergangenen Jahr die Gewinne europäischer Banken gesteigert. Die Betriebsergebnisse der Privatkundenbanken in elf europäischen Ländern stiegen im Jahr 2022 um durchschnittlich 18 Prozent, der Umsatz um 8 Prozent.

Allerdings ist die durchschnittliche Bank in Deutschland immer noch weitaus weniger profitabel als im Rest Europas. Das ergab eine Analyse des europäischen Bankensektors, die die zu PricewaterhouseCoopers (PwC) gehörende Strategieberatung Strategy& am Sonntag in München veröffentlichte.

Wie im Vorjahr verdienten die Schweizer Banken mit einem Gewinn von 426 Euro pro Kunde am meisten Geld. Die österreichischen Institute lagen mit 292 Euro auf dem fünften Platz, die deutschen Institute mit 201 Euro auf dem neunten Platz und damit unter den letzten drei.

Studie: Sparprogramme steigern die Gewinne