Der stellvertretende Vorsitzende der US-Notenbank für Aufsicht, Michael Barr, sagte am Montag, er schlage angesichts der drei großen US-Bankpleiten zu Beginn dieses Jahres strengere Kapitalanforderungen für Banken vor.

Banken mit einem Vermögen von mindestens 100 Milliarden US-Dollar würden nach Barrs Vorschlag einer ähnlichen Regulierung unterliegen, mit der Banken mit einem Vermögen von 700 Milliarden US-Dollar derzeit konfrontiert sind. Diese Vorschriften würden die Banken dazu zwingen, zwei Prozentpunkte zusätzliches Kapital zu halten, also zwei zusätzliche Dollar Kapital pro 100 Dollar risikogewichteter Aktiva, sagte Barr.

„Unsere jüngsten Erfahrungen zeigen, dass selbst Banken (mit einem Vermögen von mindestens 100 Milliarden US-Dollar) Stress verursachen können, der sich auf andere Institutionen ausweitet und die Finanzstabilität gefährdet“, sagte Barr im Bipartisan Policy Center. „Die Ansteckungsgefahr impliziert, dass wir für diese Unternehmen ein höheres Maß an Widerstandsfähigkeit benötigen, als wir bisher dachten.“

Barr schlägt außerdem vor, dass Banken mit einem Vermögen von mindestens 100 Milliarden US-Dollar „nicht realisierte Verluste und Gewinne aus ihren zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren bei der Berechnung ihres regulatorischen Kapitals berücksichtigen“.

Die Silicon Valley Bank wurde neben anderen Banken dafür kritisiert, dass sie bei der Berechnung ihres Kapitalniveaus nicht realisierte Verluste, insbesondere bei langfristigen Schatzanweisungen, nicht berücksichtigen musste. Dies bedeutete, dass das Unternehmen nicht über genügend Vermögenswerte verfügte, um seine Verbindlichkeiten zu decken, als es zu einem Bank-Run kam, da der Wert seiner Vermögenswerte drastisch gesunken war.

Die Verpflichtung der Banken, mehr Kapital vorzuhalten, könnte dazu beitragen, die Risiken zu mindern, die entstehen, wenn Banken unter Stress stehen. Der Nachteil besteht jedoch darin, dass die Fähigkeit der Banken, höhere Gewinne zu erzielen, eingeschränkt wird, da sie dann nicht mehr so ​​viele Kredite an Verbraucher und Unternehmen vergeben können.

„Einige Branchenvertreter behaupten, dass unzureichendes Kapital nichts mit diesen Bankpleiten zu tun hatte“, sagte Barr am Montag. „Ich bin nicht einverstanden. Es war ein erfolgloser Versuch der SVB, Kapital zu beschaffen, der nicht versicherte Einleger dazu veranlasste, genauer zu prüfen, wie die Bank mit Kapital ausgestattet war.“

Kevin Fromer, Präsident und CEO des Financial Services Forum, einer Branchengruppe, die CEOs einiger der größten Banken des Landes vertritt, äußerte Bedenken hinsichtlich Barrs Vorschlägen.

„Kapital ist nicht kostenlos“, sagte er am Montag in einer Erklärung. „Weitere Kapitalanforderungen an die größten US-Banken werden zu höheren Kreditkosten und weniger Krediten für Verbraucher und Unternehmen führen – was unsere Wirtschaft verlangsamt und die Margen am härtesten trifft.“

Unterdessen begrüßte Dennis Kelleher, CEO der Wall Street-Reformgruppe Better Markets, die Vorschläge und sagte, sie „fördern die Stabilität der Banken, die Kreditvergabe und das Wirtschaftswachstum, statt sie einzuschränken“.

„Wenn große Banken zu wenig Kapital haben, zahlen Main Street-Familien, kleine Unternehmen, Gemeindebanken und die gesamte Wirtschaft den Preis“, sagte er in einer mit CNN geteilten Erklärung.

Weitere Einzelheiten zur neuen Bankenregulierung werden voraussichtlich später in diesem Sommer offiziell bekannt gegeben. Es könnte Jahre dauern, bis Änderungen in Kraft treten, da sie wie bei jeder neuen Bankenregulierung den Standardprozess zur Bekanntmachung und Kommentierung durchlaufen müssten.

Neben der Diskussion über die Bankenregulierung sprach Barr auch über die Pläne der Fed, die Inflation zu senken.

Die Maßnahmen, die die Fed ergriffen hat, seit sie im März 2022 mit der Zinserhöhung begonnen hat, und die jüngste Pause sind alle „Teil unserer Positionierung, damit wir versuchen können, (das Inflationsziel der Fed) auf vorsichtige Weise zu erreichen“. sagte Barr.

„Wir sind nah dran – aber wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns“, fügte er hinzu.

Es wird allgemein erwartet, dass die Zentralbank bei ihrer bevorstehenden Sitzung später in diesem Monat die Zinssätze wieder anheben wird.