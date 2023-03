Het is rumpels gewaltig im Bankensektor. Maar aus der Schieflage einiger Institute is erwächst wohl keine nieuwe Finanzkrise, beruhigen Experten. Abgesehen davon kan sich der eine of andere Sparer dennoch fragen, was waar wenn? Zumindest in der theorie moet man sich keine Sorgen machen.

Deutsche Sparer of von der Pleite der Silicon Valley Bank en der Signature Bank noch von den Turbulelen der Credit Suisse waren betrokken, meldt Finanztest. Denn für Banken mit Sitz in der Europäischen Union (EU) sowie in Noorwegen gilt ein gesetzlicher Schutz für Spargeld (Festgeld, Tagesgeld und das Girokonto) in Höhe von 100.000 Euro pro Anleger und Bank.

Het tijdschrift werkt nu in de beste deelstaten in de Geldanlage, maar het Spargeld wordt gesichert. Dies ist zum Beispiel hierzulande der Fall. Of in Ländern wie Frankreich, den Niederlanden, Österreich, Schweden en auch Großbritannien zijn.

Voor andersluidende Gelderse schreibt die de EU voor, dat geld schützt sein muss. De functies die u kunt gebruiken, zijn de eerste keer dat u de jeweiligen Länder overtreft. Als die niet beschikbaar is, krijgt de EU geld en geld, maar ook niet voor spaarders. Was aber vor allem een ​​politieke Absichtserklärung ist. Wer sich nicht auf die europäische Solidarität verlassen möchte, ligt zowel in Roemenië, Bulgaars of Malta en.

EDB en BDB voor meer veiligheid

In Deutschland Sparer nach einer Bankpleite von der gesetzlichen Entschädigungseinrichtung Deutscher Banken (EDB) bis zu einer Höhe von 100.000 Euro entschädigt. Viele deutsche Privatbanken with Deutsche Bank of Commerzbank sind nicht nur Pflichtmitglied der EDB, sondern gehören sisterätzlich auch dem freiwilligen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands Deutscher Banken (BDB) an. Bei diesen Banken kunnen Anleger auch mehr als 100.000 Euro sicher anlegen. Letzteres verguld auch für Sparkassen sowie Volksbanken, die hun eigen Sicherungsmechanismen hebben.

Allerdingen door Hans-Peter Burghof, bank- en financierprofessor aan de universiteit van Hohenheim, in een interview met ntv.de, stel je voor dat Frage, wie het fonds opmerkte, het bankensysteem abzusichern, pauzechal nicht zu beast. Als Ausmas een globale Finanzkrise is, is dit een van de grootste fondsen. Als je denkt dat de Zielsetzung muss sein, dass man ein of twee kleine banken en kleinere banken retten kann. Mit dem Fonds, den wir in Deutschland haben, können wir das größte Institut Deutschlands , die Deutsche Bank, wahrscheinlich auch nicht retten. Übrigens ist auch der Fondsen van de Kapitalmarktwidrigkeiten ausgesetzt, denn auch er muss sein Geld irgendwo anlegen.”

Wer meer als 100.000 Euro zum Anlegen besitzt, sollte diese demnachvielleicht maar besser auf verschiedene, solvente Geldinstitute, zu guten Konditionen and in sicheren Herkunftsländern anlegen.

Documenten: Wertpapiere, wie Aktien- of Anleihenfonds/ETF’s en Sondervermögen schützt en wären im Falle der Pleite einer Bank vor dem Zugriff der Gläubiger sicher. Im Gegensatz zur einzelnen Aktie gilt eine einzelne Anleihe nicht als Sondervermögen and ist daher nicht gegen Insolvenz des Issuersschutzt.

Abgesehen davon, was dat Schließung einer Bank bei einer Pleite für Sparer bedeutet?

Die Finanzaufsicht Bafin kann Banks wegen een grote schuld met sofortiger Wirkung schließen. Als u een garantie- en betalingsverificatie heeft, kunt u een moratorium afsluiten dat de bank verhangt. Dat geeft der Aufsicht bis zu sechs Wochen Zeit, de Bankintensiv zu prüfen, ohne dass Gelder abzugen waren konnen. Dies bedeutet unter andersem, dass eine Bank den Kundenverkehr einstellen muss. U kunt ervoor zorgen dat geld van de kennis en alle spaargelden bij een van de banken op uw rekening komt te liggen. Ausnahme sind Zahlungen, die zur Tilgung von Schulden bestimmt sind.

Wil je de Entschädigungsfall een?

Am Ende ihrer Prüfung, ook spätestens nach sechs Wochen, gibt die Bafin bekannt, ob der Geschäftsbetrieb der Bank weitergeht of nicht. Stellt de Bafin die Insolvenz en damit den Entschädigungsfall fest, die Einlagensicherung ein en entschädigt Sparer der Bank in sieben Werktagen springt.

Müssen Kan zelf actief worden?

Nein, Kunden een van de betrokkenen Bank müssen nicht zelf actief zijn. Sieweren von der Einlagensicherung benachrichtigt.