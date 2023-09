Bank Oostenrijk: Keine Wirtschaftsbelebung vor Jahreswechsel

De reguliere „UniCredit Bank Austria Konjunkturindikator“ wordt altijd bijgewerkt met goede informatie over de huidige economische situatie. Eine Belebung voor dem Jahreswechsel is niet te bekennen. Voor 2024 zal er sprake zijn van een “gematigd herstel” dat zal resulteren in een constante stijging van de inflatiecijfers. Alles is onderworpen aan het strikte monetaire beleid van de EZB.

De voorspelling voor de toekomst werd geschat op 0,1 procent op basis van de Banking Economics – en het jaar 2024 was gebaseerd op de BIP-vooruitzichten met naar schatting 0,9 procent minder dan verwacht. Het arbeidscijfer bedraagt ​​6,4 per jaar vanwege het langetermijnsucces van het jaar. Sinds het inflatiecijfer is vastgesteld, wordt de inflatieverwachting geschat op 7,8 procent voor 2023 en 3,6 procent voor 2024.

Het succes van de Europese Centrale Bank (EZB) is gebaseerd op de Bank Economics, wat betekent dat de financiële plafonds zullen beginnen met 4,5 procent van de herfinancieringsbeoordeling die nu van kracht is en medio 2024.

„De Konjunkturschwäche is in de zomer nog niet zo sterk geweest en een baldiges is niet in zicht“, zegt UniCredit Bank Austria Chefökonom Stefan Bruckbauer am Freitag in een Aussendung en ergänzt: „De UniCredit Bank Austria Konjunkturindikator is in augustus gezonken. Met min 3,4 Punkten zijn de laatste tijd, sinds juli 2022, de stagnatiefase van de heischen Wirtschaft erreicht.“ Mittlerweile überwiege in alle bedrijfssectoren der Pessimismus en de Produktions- bzw. Umsatzerwartungen fielen im Durchschnitt niedriger as in the Vor Perioden aus.

“De steun van de arbeiders is te danken aan de oprechte hoge inflatie en ook door de gevolgen van de arbeidsmarkt zal deze nog erger worden. Dit is het resultaat van de steun in de dienstensector die werd ingezogen, en het effect van de pandemie op andere toeristenbestemmingen toch in der Freizeitwirtschaft an Schwung verlieren“, schrijven die Wirtschaftsforscher.

In deze grote aantallen gecombineerde beelden zijn ze volledig geïntegreerd in de eerste rapporten over de stabiliteit van de omgeving. In de delen van de productiesectoren is er sprake van een duidelijke Bodenbildung. In de heimelijke Sachgütererzeugung bevindt zich een fort dat niet in de Abwärtstrend zit. De indicator voor de mondiale industriële immuniteit duidt op een lichte verbetering van de Rahmenbedingungen. „De ontwikkeling van de exportindustrieën van de binnenlandse industrie, evenals de aanmoediging van de bouwsector, zouden het eerste signaal kunnen zijn dat wordt ontvangen, wat de basis vormt voor de toekomstige ontwikkeling“, zegt Bruckbauer.

Abschließend heißt es von den Wirtschaftsforschern: „Bis zum Jahresende ist weitgehend van een seitwärtsbewegung der Konjunktur auszugehen. Dabei ist uch das Risiko een lichtere Rezession nicht ganz auszuschließen. Gestützt met een positieve Entwicklung van private Voltooiing werd een genot van de komende jaren van iemands leven heimischen Wirtschaft erwartet.“