Bank of England weitet Rettungsmaßnahmen am Rentenmarkt weiter aus

Die Bank of England fügte ihrem Anleihekaufprogramm inflationsgebundene Staatsanleihen hinzu, nachdem ein erneuter Versuch, die Unterstützung für Pensionsfonds auszudehnen, die besorgten Anleger nicht beruhigen konnte.

Die Zentralbank sagte am Dienstag, dass sie bis Freitag jeden Tag bis zu 5 Mrd. £ an indexgebundenen Gilts kaufen würde, was 5,5 Mrd. $ entspricht. Am Montag verdoppelte die Bank die tägliche Gesamtmenge an Anleihen, die sie kaufen konnte, auf 10 Milliarden Pfund.