Ein Mann geht am 2. Mai 2016 an einem Geldautomaten vor dem Hauptsitz der Bank of America Corp. in Charlotte, North Carolina, vorbei.

Bank of America die nach Vermögenswerten zweitgrößte US-Bank, hat in den letzten Jahren betrügerische Praktiken angewendet, die Hunderttausenden ihrer Kunden geschadet haben, teilte das Consumer Financial Protection Bureau am Dienstag mit.

Die Bank erhob für dieselbe Transaktion mehrere Überziehungsgebühren in Höhe von 35 US-Dollar, versäumte es, Kreditkartennutzern ordnungsgemäß Prämien auszustellen und registrierte Kunden ohne deren Zustimmung für Kartenkonten, hieß es in einer Erklärung der CFPB.

Die Bank of America mit Sitz in Charlotte, North Carolina, wurde zur Zahlung von Strafen in Höhe von insgesamt 150 Millionen US-Dollar an die CFPB und eine andere Aufsichtsbehörde, das Office of the Comptroller of the Currency, verurteilt. Außerdem muss das Unternehmen etwa 80,4 Millionen US-Dollar an Kunden zahlen, denen zu Unrecht falsche Gebühren in Rechnung gestellt wurden, zusätzlich zu den 23 Millionen US-Dollar, die es bereits an Kunden gezahlt hat, denen Kartenprämien zu Unrecht verweigert wurden.

„Diese Praktiken sind illegal und untergraben das Vertrauen der Kunden“, sagte CFPB-Direktor Rohit Chopra in der Pressemitteilung. „Die CFPB wird diesen Praktiken im gesamten Bankensystem ein Ende setzen.“

Bill Halldin, Sprecher der Bank of America, sagte in einer Antwort, der Kreditgeber habe „im ersten Halbjahr 2022 freiwillig die Überziehungsgebühren gesenkt und alle Gebühren für nicht ausreichende Mittel abgeschafft“, was zu einem Rückgang der Einnahmen aus diesen Gebühren um 90 % führte.

Die Ankündigung vom Dienstag ist das jüngste Zeichen dafür, dass einige der von der Wells Fargo Der Skandal um gefälschte Konten im Jahr 2016 war nicht auf diese Bank beschränkt.

Die Aufsichtsbehörden haben Wells Fargo für eine Verkaufskultur bestraft, die zur Erstellung von 3,5 Millionen gefälschten Konten geführt hat. Aber auch andere Kreditgeber hatten ähnliche Fehler, darunter US-Bank das letztes Jahr eine Strafe in Höhe von 37,5 Millionen US-Dollar zahlte, weil es Kunden auf nicht autorisierte Konten geschickt hatte.