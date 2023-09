CNN

Laut einem Sprecher des Birmingham Police Department wurde ein Banddirektor beschimpft und festgenommen, nachdem er die Aufforderung der Polizei missachtet hatte, den Auftritt seiner Band nach einem High-School-Footballspiel zu stoppen.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag nach einem Sieg der Minor High School an der PD Jackson-Olin High School in Birmingham, teilte die Polizei mit. Polizeibeamte aus Birmingham begannen mit der Räumung des Stadions, als das Spiel zu Ende war, und stellten fest, dass „die Bands beider Schulen immer noch auftraten“, sagte Sprecher Truman Fitzgerald in einer Erklärung.

Die Beamten sprachen mit beiden Banddirektoren und forderten sie auf, mit dem Musizieren aufzuhören, „damit Schüler und Besucher das Stadion verlassen“, heißt es in der Erklärung.

Die Band der Heimmannschaft hörte auf zu spielen, als sie darum gebeten wurde, aber der Banddirektor von Minor, Johnny Mims, hörte nicht auf und „wies seine Band an, weiter aufzutreten“, so die Polizei von Birmingham.

„BPD-Beamte versuchten, den Banddirektor wegen unordentlichen Verhaltens in Gewahrsam zu nehmen, als es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Banddirektor, Mitarbeitern des Birmingham City Schools System und BPD-Beamten kam“, heißt es in der Erklärung.

Auf einem von der Polizei in Birmingham veröffentlichten Bodycam-Video ist zu sehen, wie mehrere Polizisten Mims auffordern, den Auftritt zu beenden, während der Banddirektor wiederholt: „Geh mir aus dem Gesicht.“

„Wir machen uns auf den Weg. „Das ist unser letztes Lied“, sagt Mims dann den Beamten.

Als ein Beamter droht: „Sie kommen ins Gefängnis“, antwortet Mims mit erhobenem Daumen und sagt: „Das ist cool.“

Anschließend werden die Feldlichter des Stadions ausgeschaltet und die Band beendet ihr Lied. Als Mims den Bahnsteig verlässt, kommt es zu einem Kampf zwischen ihm und den Beamten, die offenbar versuchen, ihm Handschellen anzulegen, während er schreit: „Runter von mir.“

„Er hat den Beamten geschlagen. Er muss ins Gefängnis“, hört man einen Beamten sagen. „Er greift den Beamten an.“

Dann hört man Mims antworten, dass er „den Beamten nicht angegriffen hat“, während der Kampf weitergeht.

Sekunden später setzt ein Beamter einen Taser auf Mims ein und bringt ihn zu Boden, während aus der Menge um ihn herum panische Schreie zu hören sind.

„Der festnehmende Beamte behauptet, der Banddirektor habe ihn während der Festnahme geschubst“, heißt es in der Polizeierklärung. „Der festnehmende Beamte überwältigte dann den Banddirektor mit einem Taser, was die körperliche Auseinandersetzung beendete.“

Ein im Internet aufgetauchtes Video zeigt auch den Moment, in dem Mims vom festnehmenden Beamten beschimpft wurde, sagte Mims‘ Anwalt Juandalynn Givan gegenüber CNN. Givan ist auch ein Staatsvertreter.

In dem Video sind mehrere Zuschauer zu sehen, die an der Auseinandersetzung zwischen Mims und den Beamten beteiligt waren, bei der es zu einigem Geschubsen und Geschubsen kam. Dann ist zu sehen, wie der festnehmende Beamte, der Mims gegenüber stand, einen Taser hervorholt und ihn auf ihn anwendet.

Ein weiteres Video zeigt, wie Mims und Polizisten sich streiten. Es ist jedoch unklar, ob das Video vor oder nach der Beschimpfung von Mims aufgenommen wurde.

„Dieser Vorfall ist ein alarmierender Machtmissbrauch und eine klare Verletzung der Bürgerrechte unseres Mandanten“, sagte Givan in einer mit CNN geteilten Erklärung. „Es ist inakzeptabel, dass die Strafverfolgungsbehörden auf dem Spielfeld oder in Bezug auf Bandaktivitäten Hausherrschaft ausüben, es sei denn, es besteht eine erhebliche Bedrohung für die Sicherheit der Öffentlichkeit.“

Givan fügte hinzu, dass sie planen, rechtliche Schritte gegen die Polizei einzuleiten.

Die Feuerwehr von Birmingham behandelte Mims vor Ort und die Polizei transportierte ihn dann zum Birmingham Hospital der University of Alabama. Nach seiner Freilassung brachten ihn die Beamten nach Angaben der Polizei in das Stadtgefängnis von Birmingham, wo er angeklagt und später mit Kaution freigelassen wurde.

Die Beamten erwirkten Haftbefehle wegen ordnungswidrigen Verhaltens, Belästigung und Widerstands gegen die Festnahme, teilte die Polizei mit.

Die „Abteilung für innere Angelegenheiten“ des Birmingham Police Department untersucht alle Vorfälle, bei denen ein Beamter bei einer Festnahme Gewalt anwendet, heißt es in der Erklärung der Polizei.

„Wir sind uns des Vorfalls bewusst, der sich nach dem Minor- und Jackson-Olin-Footballspiel ereignete“, sagte Walter Gonsoulin, Superintendent der Jefferson County Schools, in einer Erklärung gegenüber der CNN-Tochter WBRC. „Ich bin gerade dabei, alle Fakten zu sammeln, und halte es für unangemessen, weitere Kommentare abzugeben, bis dieser Prozess abgeschlossen ist. Ich fordere alle auf, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen.“

Laut der Website der Schule trat Mims 2018 der Minor High School-Band bei, nachdem er etwa ein Jahrzehnt lang High-School-Band in Florida unterrichtet hatte, und er hat einen Master-Abschluss in Musikpädagogik von der Florida State University.

„Das ist ein bisschen viel, einen Gentleman mit einem hervorragenden Ruf vor Schülern und Eltern bei einem Fußballspiel zu belästigen“, sagte Givan.

CNN hat den Jefferson County School District direkt um einen Kommentar gebeten.