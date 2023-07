Sommer am See Ersatz

Babsy Deckers hatte sich auf die Sommerhitze vorbereitet. © Silvia Wiethoff

Trotz des Hitzerekords herrschte im Sommer am See ein volles Haus in der Hütte. Die Hagener Band „Substitutes“ spielte unvergessliche Popsongs.

09.07.2023 15:25:00

Am Sonntag (9. Juli) war es in Haltern nicht nur warm, sondern extrem heiß. Dennoch ließen es sich die Fans der Veranstaltungsreihe „Sommer am See“ in der Hütte nicht nehmen, gute Musik zu genießen. Als die Musiker von „Substitutes“, einer Hagener Kultband, mit ihren Golden Oldies starteten, war das Haus vor der Strandbar bereits voll.

Bald sprang der Funke von der Band auf das Publikum über. Dafür ist die Band bei ihren Konzerten und der mitreißenden Live-Atmosphäre bekannt. Musikalisch widmet sie sich insbesondere der Musik der 60er und 70er Jahre. „Diese musikalische Epoche steht für die Zeit des Aufbruchs, die Zeit der Freiheit. „Gefühle, die plötzlich wieder da sind“, beschreiben es die Musiker selbst. Sie wollen bei ihren Konzerten nicht nur einen Soundtrack liefern, sondern auch ein Gefühl von Freiheit.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Sommer am See trat die Band „Substitutes“ am Halterner Stausee auf. © Silvia Wiethoff

Dem Publikum am Stausee in Haltern gefiel die Liederliste von den Beatles bis Tina Turner. Viele Gäste waren nicht zum ersten Mal in die Hütte gekommen, um das unverbindliche Angebot eines Sommerkonzerts an einem der Halterner Hotspots zu genießen.

Am kommenden Sonntag (16. Juli) wird die Band Ninety Percent erwartet, die Coversongs im musikalischen Gepäck haben wird.